Когда начнут компенсировать часть обучения в ссузах для белгородцев из многодетных?

В правительстве региона нам ответили, что приступить к выдаче компенсационных выплат планируют «в соответствии со сроком, указанным в документе» — в четвёртом квартале 2023 года, то есть, с октября. Само постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Подать заявление можно будет до 15 сентября.