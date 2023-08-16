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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Компенсации за обучение в белгородских ссузах начнут выплачивать в конце года

Когда начнут компенсировать часть обучения в ссузах для белгородцев из многодетных?

16 августа 2023, 13:17
Фото: 1MI

Компенсации за обучение в белгородских ссузах начнут выплачивать в конце года

В Белгородской области многодетные семьи могут претендовать на компенсацию затрат на обучение детей. Журналисты Бел.Ру поинтересовались, когда можно будет обращаться за выплатой: оказалось, что оказывать помощь начнут в четвёртом квартале 2023 года.
Сюжет
Выплаты

Напомним, что речь идёт о компенсации стоимости обучения на платной основе в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

В постановлении описаны этапы предоставления компенсации. Затраты возместят следующим образом:

  • 50% стоимости обучения компенсируется в период обучения студентов
  • оставшиеся 50% вернут после окончания учебного заведения при условии трудоустройства по полученной профессии/специальности в организациях и предприятиях региона

В текущем году оказать меру поддержки планировалось до 5 октября. Утверждалось, что с заявлением о выплате компенсации родителям студента необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ до 15 сентября этого года.

Но в редакцию Бел.Ру позвонил читатель. Он заявил, что обращался за выплатой, но ему помочь не смогли. Журналисты направили запрос, чтобы выяснить, когда можно будет получить компенсацию наверняка.

В правительстве региона нам ответили, что приступить к выдаче компенсационных выплат планируют «в соответствии со сроком, указанным в документе» — в четвёртом квартале 2023 года, то есть, с октября. Само постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Подать заявление можно будет до 15 сентября.

Обращаться при этом следует в органы соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ.

Заявления и документы можно подать в указанные органы власти лично или направить их через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
ответ на запрос

Расходы на социальную поддержку по этому направлению будет осуществлять министерство финансов и бюджетной политики региона. Контроль за исполнением постановления войдёт в обязанности Андрея Милёхина — министра образования области.

Многодетным семьям в Белгородской области помогут с оплатой обучения детей
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#Артем Черненко#Белгородская область#Многодетные семьи#Выплаты#Компенсация#Образование#МФЦ#Заявление#Министерство финансов
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