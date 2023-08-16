Когда начнут компенсировать часть обучения в ссузах для белгородцев из многодетных?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Напомним, что речь идёт о компенсации стоимости обучения на платной основе в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).
В постановлении описаны этапы предоставления компенсации. Затраты возместят следующим образом:
В текущем году оказать меру поддержки планировалось до 5 октября. Утверждалось, что с заявлением о выплате компенсации родителям студента необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ до 15 сентября этого года.
Но в редакцию Бел.Ру позвонил читатель. Он заявил, что обращался за выплатой, но ему помочь не смогли. Журналисты направили запрос, чтобы выяснить, когда можно будет получить компенсацию наверняка.
В правительстве региона нам ответили, что приступить к выдаче компенсационных выплат планируют «в соответствии со сроком, указанным в документе» — в четвёртом квартале 2023 года, то есть, с октября. Само постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Подать заявление можно будет до 15 сентября.
Обращаться при этом следует в органы соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ.
Заявления и документы можно подать в указанные органы власти лично или направить их через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
ответ на запрос
Расходы на социальную поддержку по этому направлению будет осуществлять министерство финансов и бюджетной политики региона. Контроль за исполнением постановления войдёт в обязанности Андрея Милёхина — министра образования области.