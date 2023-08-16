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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Жара не покинет Белгородскую область в ближайшее время

Как долго в Белгороде продержится жара?

16 августа 2023, 12:23
Фото: 1MI

Жара не покинет Белгородскую область в ближайшее время

Температура воздуха около +30 ˚С ожидается и завтра, 17 августа. Осадков при этом не предвидится, сообщили в областном МЧС. В Белгороде жаркая и сухая погода продержится как минимум до воскресенья.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 17 августа, вновь будет жарко. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +13…+18 ˚С. Ветер северный 3-8 м/с.

Днём потеплеет до +25…+30 ˚С. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

В Белгороде 17 августа тоже будет жарко. Дождя не ожидается. Ночью столбик термометра остановится на отметке +16 ˚С. Днём температура поднимется до +27 ˚С.

В пятницу, 18 августа, воздух днём прогреется до +29 ˚С. В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, температура в светлое время суток составит +31 ˚С.

Осадков в городе не ожидается до воскресенья. В конце недели днём возможен кратковременный дождь.

Погода этим летом не раз преподносила сюрпризы белгородцам. Аномальная жара сменялась разгулом стихии. Так, в конце июля и начале августа на города и сёла региона обрушились ливень и сильный ветер. Из-за непогоды пострадал в том числе старооскольский зоопарк.

От града и ураганного ветра пострадал зоопарк в Белгородской области: фото
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Жара#Белгородская область#Белгород#МЧС#Гидрометцентр
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