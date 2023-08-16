Как долго в Белгороде продержится жара?

Погода этим летом не раз преподносила сюрпризы белгородцам. Аномальная жара сменялась разгулом стихии. Так, в конце июля и начале августа на города и сёла региона обрушились ливень и сильный ветер. Из-за непогоды пострадал в том числе старооскольский зоопарк.