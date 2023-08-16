Как долго в Белгороде продержится жара?

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Белгородской области в четверг, 17 августа, вновь будет жарко. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +13…+18 ˚С. Ветер северный 3-8 м/с.
Днём потеплеет до +25…+30 ˚С. Скорость ветра составит 7-12 м/с.
В Белгороде 17 августа тоже будет жарко. Дождя не ожидается. Ночью столбик термометра остановится на отметке +16 ˚С. Днём температура поднимется до +27 ˚С.
В пятницу, 18 августа, воздух днём прогреется до +29 ˚С. В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, температура в светлое время суток составит +31 ˚С.
Осадков в городе не ожидается до воскресенья. В конце недели днём возможен кратковременный дождь.
Погода этим летом не раз преподносила сюрпризы белгородцам. Аномальная жара сменялась разгулом стихии. Так, в конце июля и начале августа на города и сёла региона обрушились ливень и сильный ветер. Из-за непогоды пострадал в том числе старооскольский зоопарк.