Из-за крестного хода в центре Белгорода перекроют движение

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Белгороде состоится крестный ход. Из-за этого автомобилистов в центре города ожидают ограничения.
Начнутся они уже в 23:00 18 августа. С этого времени будут действовать ограничения на остановку и стоянку машин. На каком именно участке будут актуальны ограничения, указано на схеме ниже.
С 11:00 19 августа ту же дорогу перекроют для движения. Ограничение будет действовать до завершения крестного хода. Проехать смогут только машины экстренных служб.
Остальным же автомобилистам рекомендуют следующий маршрут объезда: ул. 3-го Интернационала, пр-т Славы, пр-т Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.