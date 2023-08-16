Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Из-за крестного хода в центре Белгорода перекроют движение

Из-за крестного хода в центре Белгорода перекроют движение

16 августа 2023, 13:58
Фото: 1MI
Ограничения начнут действовать уже в 23:00 18 августа. Проезд до конца религиозного мероприятия останется открытым только для экстренных служб, сообщили в мэрии.

В Белгороде состоится крестный ход. Из-за этого автомобилистов в центре города ожидают ограничения.

Начнутся они уже в 23:00 18 августа. С этого времени будут действовать ограничения на остановку и стоянку машин. На каком именно участке будут актуальны ограничения, указано на схеме ниже.

С 11:00 19 августа ту же дорогу перекроют для движения. Ограничение будет действовать до завершения крестного хода. Проехать смогут только машины экстренных служб.

Остальным же автомобилистам рекомендуют следующий маршрут объезда: ул. 3-го Интернационала, пр-т Славы, пр-т Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.

Схема ограничения движения Схема ограничения движения
Схема ограничения движения Схема ограничения движения
Схема ограничения движения
Фото: мэрия Белгорода
На улице Белгорода ограничат движение на три недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площадиВ центре Белгорода ограничат движение авто из-за пасхального крестного хода
#Инна Рогова#Крестный ход#Ограничения движения#Перекрытие#Стоянка#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Стало известно о новом пострадавшем при обстреле белгородской Новой Таволжанки
Сегодня, 07:49
Дочь Владимира Зотова ушла с должности директора его компании в Белгороде
Сегодня, 08:22
В третий раз рассмотрено дело против белгородских полицейских: что решил суд
Сегодня, 09:19
Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области
Сегодня, 12:01
ЦБ повысил ставку: в «Трансюжстрой» ускорили заключение сделок по одобренным ипотекам
Сегодня, 10:30
Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцам
Сегодня, 11:59