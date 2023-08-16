Глава РЭО Буцаев отчитался о росте собираемости платежей за вывоз ТКО до 91,4%

Было установлено, что с января по июнь прошлого года собираемость равнялась 86,1%, а сейчас, год спустя, она выросла на 5,3% и достигла 91,4%. В общей сложности частные лица и предприятия за полгода получили счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых уже оплачено 127,3 миллиарда рублей.