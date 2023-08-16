Глава РЭО Буцаев отчитался о росте собираемости платежей за вывоз ТКО до 91,4%

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Как сообщает gorod55.ru, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) во главе с генеральным директором Денисом Буцаевым изучила статистику собираемости платежей, представленную регоператорами по обращению с отходами.
Было установлено, что с января по июнь прошлого года собираемость равнялась 86,1%, а сейчас, год спустя, она выросла на 5,3% и достигла 91,4%. В общей сложности частные лица и предприятия за полгода получили счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых уже оплачено 127,3 миллиарда рублей.
Самая внушительная собираемость по такому показателю, как вывоз отходов, была зафиксирована в Уральском федеральном округе — 95,3% (рост на 2,4%) и Северо-Западном федеральном округе — 93,7% (рост на 13,5%). А минимальная собираемость в первые шесть месяцев текущего года отмечена в Дальневосточном федеральном округе — 83,7% (снижение на 1,7%).
На уровне субъектов РФ собираемость больше 100% наблюдалась в Ненецком автономном округе (110,8%) и Тюменской области (100,9%). Падение собираемости отмечается в Ингушетии (31,8%), Тыве (56,1%) и Дагестане (58,3%).
Превысить отметку в 100% смогли следующие региональные операторы: МУП Заполярного района «Севержилкомсервис» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ГУП РК «Крымэкоресурсы» кластеры № 3−6 (Республика Крым), ООО «Спецавтохозяйство» кластер № 5 (Амурская область), ООО «ТЭО» на территории Тюменской области и АО «Югра-Экология» в северной зоне Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Собираемость менее 60%, напротив, присуща регоператорам Алтайского края, Томской области, республик Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Ингушетия и Хакасия.