Гладков вручил ключи от автомобилей 15 врачам из Белгорода

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
15 участковым врачам губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от новых автомобилей. Церемония проходила на площадке около «Белгород-арены».
Новые авто оборудованы кондиционерами и удобными сиденьями. Предназначены машины для выездных визитов к пациентам. Как уточнили в правительстве региона, врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов станут мобильнее, а первичная помощь — качественнее и оперативнее.
Как добавил глава региона, в прошлом году автопарк системы здравоохранения пополнили на 36 новых авто, с начала текущего года — на 35. До конца года планируется вручить врачам ещё 31 новую машину. Показатели собираются увеличить в два раза по сравнению с 2022 годом.
«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы повысить оснащённость наших медицинских организаций. В этом году ведём работу по строительству и капремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы», — отметил Гладков.
В апреле белгородские медучреждения получили 20 новых машин скорой помощи. Ключи передали подстанциям скорой помощи в нескольких муниципалитетах. В декабре прошлого года медикам вручили ключи от 29 машин скорой помощи. Их также распределили по различным районам и городским округам региона.