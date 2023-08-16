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Гладков вручил ключи от автомобилей 15 врачам из Белгорода

Гладков вручил ключи от автомобилей 15 врачам из Белгорода

16 августа 2023, 12:52
Фото: правительство Белгородской области
Участковые врачи получили новые машины для выездных визитов к пациентам. До конца года планируется вручить ещё 31 авто, сообщили в областном правительстве.

15 участковым врачам губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от новых автомобилей. Церемония проходила на площадке около «Белгород-арены».

Новые авто оборудованы кондиционерами и удобными сиденьями. Предназначены машины для выездных визитов к пациентам. Как уточнили в правительстве региона, врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов станут мобильнее, а первичная помощь — качественнее и оперативнее.

Как добавил глава региона, в прошлом году автопарк системы здравоохранения пополнили на 36 новых авто, с начала текущего года — на 35. До конца года планируется вручить врачам ещё 31 новую машину. Показатели собираются увеличить в два раза по сравнению с 2022 годом.

«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы повысить оснащённость наших медицинских организаций. В этом году ведём работу по строительству и капремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы», — отметил Гладков.

В апреле белгородские медучреждения получили 20 новых машин скорой помощи. Ключи передали подстанциям скорой помощи в нескольких муниципалитетах. В декабре прошлого года медикам вручили ключи от 29 машин скорой помощи. Их также распределили по различным районам и городским округам региона.

Фото: правительство Белгородской области
Белгородские медучреждения получили 20 новых машин скорой помощи
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