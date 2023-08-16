Гладков вручил ключи от автомобилей 15 врачам из Белгорода

Как добавил глава региона, в прошлом году автопарк системы здравоохранения пополнили на 36 новых авто, с начала текущего года — на 35. До конца года планируется вручить врачам ещё 31 новую машину. Показатели собираются увеличить в два раза по сравнению с 2022 годом.