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Гладков проверил строящиеся и ремонтируемые медицинские объекты в Белгороде

Гладков проверил строящиеся и ремонтируемые медицинские объекты в Белгороде

16 августа 2023, 16:34
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
15 августа губернатор Белгородской области проверил качество капитального ремонта в детской поликлинике №4 на Харьковской горе областного центра, а также посетил строительные площадки под новую детскую поликлинику и больницу скорой медпомощи.

Капремонт в детской поликлинике №4 в Белгороде начался ещё в апреле 2021 года и наконец завершился. В работы вложено около 370 млн рублей, проводились они в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За это время в учреждении заменили инженерные сети, кровлю, обновили внутренние помещения и оборудование в них. Появился здесь и новый флюорограф российского производства.

«Обновлённые помещения и оборудование вызывают только восторг», — прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков увиденное.

А вот помещение для укрытия людей в случае обстрела главе региона не понравилось: он не нашёл в нём фонариков и аптечек, а также раскритиковал отсутствие понятной навигации к подвалу и теневого навеса для колясок при входе в здание. Замечания минстрой должен устранить в ближайшее время.

На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде начали строить новую детскую поликлинику №3. Место власти выбирали с учётом пожеланий горожан. Строители освобождают участок от опор электроосвещения, сети водоснабжения уже вынесли.

Ещё одна глобальная стройка в Белгороде планируется на территории горбольницы №2 — здесь возведут здание больницы скорой медицинской помощи. Сейчас готовится проект, скоро рабочие приступят к выносу сетей электроснабжения и освобождению строительной площадки. Деньги на строительство больницы должен выделить федеральный центр.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе. Речь шла о школах в микрорайонах Стрелецкое-23, Центральный в посёлке Северный и Наследие в Дубовом, а также о детском саду в микрорайоне Новосадовый-26.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Касается каждого#Белгород#Город#Детская поликлиника#Здравоохранение#Нацпроект#Медицина#Хорошие новости#Губернатор#Белгородская область
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