Гладков проверил строящиеся и ремонтируемые медицинские объекты в Белгороде

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Капремонт в детской поликлинике №4 в Белгороде начался ещё в апреле 2021 года и наконец завершился. В работы вложено около 370 млн рублей, проводились они в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За это время в учреждении заменили инженерные сети, кровлю, обновили внутренние помещения и оборудование в них. Появился здесь и новый флюорограф российского производства.
«Обновлённые помещения и оборудование вызывают только восторг», — прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков увиденное.
А вот помещение для укрытия людей в случае обстрела главе региона не понравилось: он не нашёл в нём фонариков и аптечек, а также раскритиковал отсутствие понятной навигации к подвалу и теневого навеса для колясок при входе в здание. Замечания минстрой должен устранить в ближайшее время.
На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде начали строить новую детскую поликлинику №3. Место власти выбирали с учётом пожеланий горожан. Строители освобождают участок от опор электроосвещения, сети водоснабжения уже вынесли.
Ещё одна глобальная стройка в Белгороде планируется на территории горбольницы №2 — здесь возведут здание больницы скорой медицинской помощи. Сейчас готовится проект, скоро рабочие приступят к выносу сетей электроснабжения и освобождению строительной площадки. Деньги на строительство больницы должен выделить федеральный центр.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе. Речь шла о школах в микрорайонах Стрелецкое-23, Центральный в посёлке Северный и Наследие в Дубовом, а также о детском саду в микрорайоне Новосадовый-26.