Гладков проверил строящиеся и ремонтируемые медицинские объекты в Белгороде

Капремонт в детской поликлинике №4 в Белгороде начался ещё в апреле 2021 года и наконец завершился. В работы вложено около 370 млн рублей, проводились они в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За это время в учреждении заменили инженерные сети, кровлю, обновили внутренние помещения и оборудование в них. Появился здесь и новый флюорограф российского производства.