Фонд «Поколение» подарил три внедорожника Шебекинскому горокругу

Для вручения выбрали площадку возле музея-диорамы «Курская дуга». По словам Алексея Мирошника, это место имеет историческое значение для каждого белгородца. Поэтому сегодня, когда вся область гордится жителями Шебекино, можно провести параллель с героями прошлых лет.