Фонд «Поколение» подарил три внедорожника Шебекинскому горокругу

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Для вручения выбрали площадку возле музея-диорамы «Курская дуга». По словам Алексея Мирошника, это место имеет историческое значение для каждого белгородца. Поэтому сегодня, когда вся область гордится жителями Шебекино, можно провести параллель с героями прошлых лет.
Они проявляют стойкость, героизм. И когда возникла ситуация с эвакуацией, неравнодушные жители активно включились в этот процесс. Работа была связана с определёнными рисками, но люди проявляли мужество.
Алексей Мирошник
Помощник депутата отметил, что много машин пострадало в те дни. Было принято решение подарить горокругу несколько транспортных средств. Причём таких, которые помогли бы решить насущные проблемы. Выбор остановили на трёх внедорожниках «Лада».
Решение поставить транспортные средства было принято в кратчайшие сроки. Они принесут большую пользу людям, кому-то даже спасут жизнь. Поэтому по поручению депутата Государственной думы Андрея Владимировича Скоча мне поручено выполнить эту миссию: передать ключи от автотранспорта Шебекинскому горокругу.
Алексей Мирошник
Глава администрации Шебекинского гокроруга Владимир Жданов поблагодарил фонд «Поколение» за оказанную помощь. Он лично со своими подчинёнными изучил автомобили и пришёл к выводу, что это «просто класс».
Как и положено, добрые друзья никогда не оставляют в тяжёлую минуту. И сегодняшнее мероприятие — тому подтверждение. Благодаря фонду «Поколение» и лично Андрею Владимировичу Скочу сегодня шебекинцы возвращаются в город. Сегодня полным ходом идут восстановительные работы. Мы делаем всё, чтобы как можно скорее забыть трагедию 1 июня. И благодаря помощи фонда наш город расцветает.
Владимир Жданов
Глава округа отметил, что сегодняшний день — ещё один вклад фонда в копилку добрых дел. От всех жителей Шебекино он вручил Андрею Скочу благодарственное письмо.