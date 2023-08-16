Бывший агент ФБР признался в суде, что получал деньги от Олега Дерипаски

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Эту информацию предоставило издание «Коммерсант», ссылаясь на Bloomberg. Чарльз Макгонигал завершил свою карьеру в ФБР в 2018 году. Он возглавлял отдел контрразведки отделения ФБР в Нью-Йорке. Экс-агент признался, что в 2021 году оказывал услуги Олегу Дерипаске. Его задачей было проведение расследования в отношении бизнесмена-конкурента.
Согласно данным Reuters, этим конкурентом был Владимир Потанин. Макгонигал получил $17,5 тыс. за свою работу, направленную на включение Потанина в санкционный список США. Деньги были переведены из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси.
Кроме того, Макгонигал работал над снятием санкций с Олега Дерипаски, наложенных США в 2018 году. Дерипаска считал санкции незаконными и обратился в американский суд с иском против Министерства финансов США, оценивая ущерб в $7,5 млрд. Минфин, в свою очередь, рассекретил часть документов, ставших основанием для введения санкций. Эту информацию бизнесмен назвал ложной.
По данным Bloomberg, Макгонигал сообщил, что Дерипаска переводил деньги со счета в российском АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу.
В ходе расследования также выяснилось, что Олег Дерипаска имел связи с выборами в США. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы раскрыло связи между Олегом Дерипаской и Полом Манафортом, бывшим председателем предвыборного штаба Дональда Трампа.
Приговор экс-агенту ФБР вынесут в этом году, 14 декабря. Также его обвиняют в даче ложных показаний и фальсификации официальных документов. Согласно законодательству США, он может быть осужден на срок до 5 лет.
В российском правовом поле возникают вопросы относительно Олега Дерипаски. Статья 284.2 «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 3 лет, а иногда и то и другое.