Бывший агент ФБР признался в суде, что получал деньги от Олега Дерипаски

Кроме того, Макгонигал работал над снятием санкций с Олега Дерипаски, наложенных США в 2018 году. Дерипаска считал санкции незаконными и обратился в американский суд с иском против Министерства финансов США, оценивая ущерб в $7,5 млрд. Минфин, в свою очередь, рассекретил часть документов, ставших основанием для введения санкций. Эту информацию бизнесмен назвал ложной.