Белгородца наказали за попытку перейти границу: он хотел воевать на стороне Украины

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
23-летнего жителя Белгородской области оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы. Парень собирался вступить в «Легион „Свобода России“»*. Его поймали пограничники.
Вечером 14 мая молодой человек хотел перейти границу вне пропускного пункта. Парень собирался покинуть страну, чтобы воевать против ВС РФ. Вскоре жителя региона задержали, пишет издание.
Белгородец полностью признал свою вину. Он попросил суд вынести приговор без проведения разбирательства. Обвинение не стало возражать.
Суд установил отсутствие в действиях парня признаков нарушения требований по защите государственной тайны. За это ему могло бы грозить до семи лет колонии.
В итоге по решению Шебекинского районного суда молодого человека оштрафовали на 70 тыс. рублей.
*признан в России террористической организацией и запрещён