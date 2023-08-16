Белгород вошёл в число городов с самой низкой арендой за малогабаритки

Белгород вошёл в список российских городов с самой низкой стоимостью аренды малогабаритного жилья. В среднем в областном центре малогабаритку — квартиру площадью до 32 кв. м — можно снять за 11,7 тыс. рублей в месяц. Аренда в Белгороде подешевела на 2,8%. Однако в среднем по стране цены на аренду такого жилья выросли на 10,5%.