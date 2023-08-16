Белгород вошёл в число городов с самой низкой арендой за малогабаритки

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Белгород вошёл в список российских городов с самой низкой стоимостью аренды малогабаритного жилья. В среднем в областном центре малогабаритку — квартиру площадью до 32 кв. м — можно снять за 11,7 тыс. рублей в месяц. Аренда в Белгороде подешевела на 2,8%. Однако в среднем по стране цены на аренду такого жилья выросли на 10,5%.
В соседнем Курске примерно такая же стоимость съёма малогабаритного жилья. Среди столиц регионов ЦФО в список попали ещё Брянск и Орёл — 10,6 тыс. и 11,6 тыс. рублей соответственно. Наиболее дешёвые квартиры до 32 кв. м можно найти в Пензе. В среднем их сдают в аренду за 8,8 тыс. рублей в месяц.
Самые дорогие малогабаритки в Москве — аренда обойдётся в 37,5 тыс. рублей в месяц. Также высокие цены зафиксировали в Сочи и Якутске — 35,4 тыс. и 27,3 тыс. рублей соответственно.
В Воронеже аренда малогабаритки стоит порядка 14 тыс. рублей. Цены в столице соседнего региона выросли на 11,9%. Рост стоимости аренды наблюдается в Липецке: за малогабаритки просят 13,3 тыс. рублей — на 17,4% больше, чем годом ранее.