Железнодорожники СГОКа повысят навыки безопасного вождения на тренажерах-симуляторах

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Обучение по отработке навыков управления железнодорожным составом пройдут около 500 человек — все локомотивные бригады цеха.
Мультимедийный модуль включает оборудование и компьютерную программу, которые максимально приблизят занятия к реальным условиям работы. На дополнительном мониторе тренажера собраны все электрические схемы локомотивов. Такое погружение в технологический процесс позволит укрепить навыки безопасного управления железнодорожной техникой.
Один из ключевых элементов симуляторов — качественный виртуальный мир, который максимально повторяет новую горнотранспортную схему в карьере СГОКа. В процессе обучения сотрудники будут выполнять тестовые задания, результаты которых сохранят и проанализируют. При необходимости инструктор поможет дополнительно отработать нужные навыки и скорректировать знания.
— На первый взгляд локомотивная бригада решает узкую задачу: погрузка, перевозка и разгрузка грузов, но в процессе работы возникают ситуации, на которые машинисты и их помощники должны правильно и вовремя среагировать, — прокомментировал начальник цеха железнодорожного транспорта СГОКа Константин Красичков.
Ранее в цехе железнодорожного транспорта установили тренажерный комплекс для изучения устройства и работы тормозной системы локомотива.