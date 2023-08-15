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Железнодорожники СГОКа повысят навыки безопасного вождения на тренажерах-симуляторах

Железнодорожники СГОКа повысят навыки безопасного вождения на тренажерах-симуляторах

15 августа 2023, 09:08
В цехе железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) установили два современных тренажера-симулятора — аналоги кабин локомотивов НП-1 и ТЭМ7А, которые задействованы на комбинате.

Обучение по отработке навыков управления железнодорожным составом пройдут около 500 человек — все локомотивные бригады цеха.

Мультимедийный модуль включает оборудование и компьютерную программу, которые максимально приблизят занятия к реальным условиям работы. На дополнительном мониторе тренажера собраны все электрические схемы локомотивов. Такое погружение в технологический процесс позволит укрепить навыки безопасного управления железнодорожной техникой.

Один из ключевых элементов симуляторов — качественный виртуальный мир, который максимально повторяет новую горнотранспортную схему в карьере СГОКа. В процессе обучения сотрудники будут выполнять тестовые задания, результаты которых сохранят и проанализируют. При необходимости инструктор поможет дополнительно отработать нужные навыки и скорректировать знания.

— На первый взгляд локомотивная бригада решает узкую задачу: погрузка, перевозка и разгрузка грузов, но в процессе работы возникают ситуации, на которые машинисты и их помощники должны правильно и вовремя среагировать, — прокомментировал начальник цеха железнодорожного транспорта СГОКа Константин Красичков.

Ранее в цехе железнодорожного транспорта установили тренажерный комплекс для изучения устройства и работы тормозной системы локомотива.

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#Артем Черненко#Сгок#Общество#Белгородская область#Железнодорожники#Тренажеры-симуляторы#Локомотивы
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