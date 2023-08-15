Железнодорожники СГОКа повысят навыки безопасного вождения на тренажерах-симуляторах

Один из ключевых элементов симуляторов — качественный виртуальный мир, который максимально повторяет новую горнотранспортную схему в карьере СГОКа. В процессе обучения сотрудники будут выполнять тестовые задания, результаты которых сохранят и проанализируют. При необходимости инструктор поможет дополнительно отработать нужные навыки и скорректировать знания.