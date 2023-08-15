Жаркая погода не отступит из Белгородской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Жаркая погода сохранится в Белгородской области в ближайшие дни. 16 августа на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ночь будет безветренной, днём ветер северной четверти 7-12 м/с. В ночное время столбик термометра опустится до +13 ˚С…+18 ˚С. Днём воздух прогреется до +25 ˚С…+30 ˚С.
В среду в Белгороде без осадков. Ночью ожидается до +16 ˚С. Днём потеплеет до +28 ˚С. Такая же погода в четверг, 17 августа. Ночью температура опустится до +15 ˚С. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +27 ˚С.
В пятницу и субботу в областном центре также будет жарко и без дождей. В воскресенье, 20 августа, ночью обещают +20 ˚С. Днём воздух прогреется до +29 ˚С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.