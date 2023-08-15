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Published Сегодня, 13:12

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Жаркая погода не отступит из Белгородской области

Жаркая погода не отступит из Белгородской области

15 августа 2023, 13:12
Фото: 1MI
В среду, 16 августа, синоптики обещают до +30 ˚С. Без осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Жаркая погода сохранится в Белгородской области в ближайшие дни. 16 августа на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ночь будет безветренной, днём ветер северной четверти 7-12 м/с. В ночное время столбик термометра опустится до +13 ˚С…+18 ˚С. Днём воздух прогреется до +25 ˚С…+30 ˚С.

В среду в Белгороде без осадков. Ночью ожидается до +16 ˚С. Днём потеплеет до +28 ˚С. Такая же погода в четверг, 17 августа. Ночью температура опустится до +15 ˚С. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +27 ˚С.

В пятницу и субботу в областном центре также будет жарко и без дождей. В воскресенье, 20 августа, ночью обещают +20 ˚С. Днём воздух прогреется до +29 ˚С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Жара#Август#Осадки#Ветер#Температура
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