Жаркая погода не отступит из Белгородской области

В среду в Белгороде без осадков. Ночью ожидается до +16 ˚С. Днём потеплеет до +28 ˚С. Такая же погода в четверг, 17 августа. Ночью температура опустится до +15 ˚С. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +27 ˚С.