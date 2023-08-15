Задержанные топ-менеджеры белгородской компании останутся под стражей до 6 октября

Ранее под арест попали бывший и. о. гендиректора белгородского Центра экологической безопасности Даниил Медведев, его зам Кирилл Попов, начальник абонентского отдела Фонда содействия реформированию ЖКХ Юлия Овчарова, а также начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрей Внуков. Их подозревают в получении взяток на сумму более 60 млн рублей.