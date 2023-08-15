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Задержанные топ-менеджеры белгородской компании останутся под стражей до 6 октября

Задержанные топ-менеджеры белгородской компании останутся под стражей до 6 октября

15 августа 2023, 07:51
Фото: Midjourney
Такое решение принял Свердловский районный суд Белгорода, сообщает «Абирег». Задержанных подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на строительство домов для многодетных семей.

Задержанных директора ООО «БИК-Сити» Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова заключили под стражу по решению Свердловского районного суда Белгорода. Под стражей топ-менеджеры организации пробудут до 6 октября.

О задержании руководства «БИК-Сити» стало известно утром 15 августа. Плахтия и Казакова подозревают в хищении бюджетных 3 млн рублей. Как предполагают правоохранители, топ-менеджеры хотели похитить средства, которые выделили на строительство домов для многодетных семей по государственным программам.

Ранее под арест попали бывший и. о. гендиректора белгородского Центра экологической безопасности Даниил Медведев, его зам Кирилл Попов, начальник абонентского отдела Фонда содействия реформированию ЖКХ Юлия Овчарова, а также начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрей Внуков. Их подозревают в получении взяток на сумму более 60 млн рублей.

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