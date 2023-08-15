«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung

В начале августа сотрудников российских ведомств стали переводить с телефонов Apple на телефоны отечественных или других фирм. Причина — соображения безопасности, так как американскую технику якобы могут взломать американские спецслужбы. Так считают в ФСБ: по данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч «Айфонов».