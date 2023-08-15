«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В начале августа сотрудников российских ведомств стали переводить с телефонов Apple на телефоны отечественных или других фирм. Причина — соображения безопасности, так как американскую технику якобы могут взломать американские спецслужбы. Так считают в ФСБ: по данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч «Айфонов».
В Бел.Ру решили поинтересоваться, переходят ли чиновники белгородского правительства на смартфоны иных марок. В ответ на запрос журналистам сообщили, что как такового запрета на этот счёт нет: представители органов власти региона в теории могут продолжать пользоваться американской техникой.
В то же время согласно рекомендациям ФСБ «руководителями соответствующих органов ведётся переход с техники компании Apple на смартфоны компании Samsung».
Также в правительстве области применяются как технические, так и организационные меры защиты информации. Подробнее о них говорится в ответе на наш запрос:
Информационные системы, в том числе с обработкой персональных данных, имеют действующие аттестаты соответствия требованиям по защите информации. Для обеспечения безопасности используются сертифицированные по требованиям ФСТЭК России и ФСБ России средства защиты информации.
Отметим, что в мэрии Белгорода отсутствует запрет на использование сотрудниками техники компании Apple. Вводить в будущем его также на данный момент не планируют. О мерах защиты информации нам сообщать отказались.