Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В правительстве Белгородской области переходят с телефонов Apple на Samsung

«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung

15 августа 2023, 12:40
Фото: Bel.ru

В правительстве Белгородской области переходят с телефонов Apple на Samsung

Как Бел.Ру сообщили в правительстве региона, представителям органов власти пользоваться техникой Apple не запрещали. Вместо этого ведётся процесс перехода на смартфоны компании Samsung.

В начале августа сотрудников российских ведомств стали переводить с телефонов Apple на телефоны отечественных или других фирм. Причина — соображения безопасности, так как американскую технику якобы могут взломать американские спецслужбы. Так считают в ФСБ: по данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч «Айфонов».

В Бел.Ру решили поинтересоваться, переходят ли чиновники белгородского правительства на смартфоны иных марок. В ответ на запрос журналистам сообщили, что как такового запрета на этот счёт нет: представители органов власти региона в теории могут продолжать пользоваться американской техникой.

В то же время согласно рекомендациям ФСБ «руководителями соответствующих органов ведётся переход с техники компании Apple на смартфоны компании Samsung».

Также в правительстве области применяются как технические, так и организационные меры защиты информации. Подробнее о них говорится в ответе на наш запрос:

Информационные системы, в том числе с обработкой персональных данных, имеют действующие аттестаты соответствия требованиям по защите информации. Для обеспечения безопасности используются сертифицированные по требованиям ФСТЭК России и ФСБ России средства защиты информации.

Отметим, что в мэрии Белгорода отсутствует запрет на использование сотрудниками техники компании Apple. Вводить в будущем его также на данный момент не планируют. О мерах защиты информации нам сообщать отказались.

Можно ли чиновникам из Белгорода пользоваться телефонами Apple?
Узнать подробнее
Читайте также:
Телефонные мошенники за неделю похитили у белгородцев 19 млн рублейВ Белгородской области заработал круглосуточный «Детский телефон доверия»Белгородец на парковке отобрал у школьницы телефон, ударил её по лицу и сбежал
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Samsung#Правительство#Смартфоны#Спецслужбы#Информационные системы#Защита информации
Подпишитесь
Топ богатых Белгородской области - 2023
Сегодня, 09:11
Глава Белгородэнерго обсудил взаимодействие с муниципалитетами при аварийных работах
Сегодня, 09:35
Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
Сегодня, 10:52
Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»
Сегодня, 12:13
Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК
Сегодня, 12:28