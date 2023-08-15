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В Белгородской области усилят контроль за выдачей жилья многодетным семьям

В Белгородской области усилят контроль за выдачей жилья многодетным семьям

15 августа 2023, 20:18
Фото: 1MI
Об этом в прямом эфире сообщил губернатор. Прибегнуть к таким мерам решили после многодетной семьи, которая сдала построенный для них дом в аренду.

Многодетная семья из Белгородской области недавно получила свой дом, который был построен за государственный счёт. Однако жить в нём семья не стала, а решила сдать в аренду.

Информацию о таком решении многодетной семьи до губернатора донесли 10 августа. Тогда Вячеслав Гладков не сразу поверил в правдивость, но проверка доказала, что обратившийся к нему белгородец не соврал. Губернатор тогда пообещал разобраться в ситуации.

Сегодня же, 15 августа, белгородцы поинтересовались у губернатора, решилось ли что-нибудь с этой ситуацией. Оказалось, что да.

В течение месяца они должны расторгнуть договор аренды и въехать в дом сами. Если в течение месяца этого не произойдёт, то будем подавать документы в суд, пытаться расторгнуть договор и передать дом дальше по очереди. Также мы усилим контроль за собственностью, которая находится в распоряжении многодетных семей. Например, в течение пяти лет не будем оформлять право собственности. Если никаких проблем на протяжении пяти лет нет, то даём право на приватизацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вернуться к теме собственности Вячеслав Гладков пообещал в понедельник, во время еженедельного оперативного совещания.

В Белгородской области многодетная семья сдала в аренду полученный от властей дом
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#Александра Склярова#Многодетные семьи#Новое жильё#Собственность#Контроль#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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