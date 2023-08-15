В Белгородской области усилят контроль за выдачей жилья многодетным семьям

Информацию о таком решении многодетной семьи до губернатора донесли 10 августа. Тогда Вячеслав Гладков не сразу поверил в правдивость, но проверка доказала, что обратившийся к нему белгородец не соврал. Губернатор тогда пообещал разобраться в ситуации.