В Белгородской области усилят контроль за выдачей жилья многодетным семьям

Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Многодетная семья из Белгородской области недавно получила свой дом, который был построен за государственный счёт. Однако жить в нём семья не стала, а решила сдать в аренду.
Информацию о таком решении многодетной семьи до губернатора донесли 10 августа. Тогда Вячеслав Гладков не сразу поверил в правдивость, но проверка доказала, что обратившийся к нему белгородец не соврал. Губернатор тогда пообещал разобраться в ситуации.
Сегодня же, 15 августа, белгородцы поинтересовались у губернатора, решилось ли что-нибудь с этой ситуацией. Оказалось, что да.
В течение месяца они должны расторгнуть договор аренды и въехать в дом сами. Если в течение месяца этого не произойдёт, то будем подавать документы в суд, пытаться расторгнуть договор и передать дом дальше по очереди. Также мы усилим контроль за собственностью, которая находится в распоряжении многодетных семей. Например, в течение пяти лет не будем оформлять право собственности. Если никаких проблем на протяжении пяти лет нет, то даём право на приватизацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вернуться к теме собственности Вячеслав Гладков пообещал в понедельник, во время еженедельного оперативного совещания.