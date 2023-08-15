В Белгородской области разработали мобильное приложение для туристов

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в приложении «ТурГид. Белогорье» гости региона найдут информацию о достопримечательностях, экскурсионных турах и фестивалях.
Пользователи приложения также смогут найти места, где можно поесть и в каком отеле остановиться. Также в приложении есть полноценные маршруты с остановками и интерактивная карта.
Использовать приложение могут как неавторизованные пользователи, так и авторизованные. Для последних функционал будет шире: они смогут покупать билеты на мероприятия и оставлять отзывы.
дополнили в пресс-службе правительства
Приложение «ТурГид. Белогорье» бесплатно могут скачать все пользователи iOS и Android.