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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

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В Белгородской области разработали мобильное приложение для туристов

В Белгородской области разработали мобильное приложение для туристов

15 августа 2023, 04:48
Фото: 1MI
В приложении «ТурГид. Белогорье» находится необходимая информация, которая поможет туристам изучать Белгородскую область, сообщили в региональном правительстве.

Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в приложении «ТурГид. Белогорье» гости региона найдут информацию о достопримечательностях, экскурсионных турах и фестивалях.

Пользователи приложения также смогут найти места, где можно поесть и в каком отеле остановиться. Также в приложении есть полноценные маршруты с остановками и интерактивная карта.

Использовать приложение могут как неавторизованные пользователи, так и авторизованные. Для последних функционал будет шире: они смогут покупать билеты на мероприятия и оставлять отзывы.
дополнили в пресс-службе правительства

Приложение «ТурГид. Белогорье» бесплатно могут скачать все пользователи iOS и Android.

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