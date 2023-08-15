В Белгороде семье погибшего в зоне СВО капитана Северного флота вручили Звезду Героя

Военнослужащий родился в Приморье в 1990 году. Под его командованием российские военные уничтожили 200 военнослужащих и наёмников, семь танков и ряд другой техники противника. Герой России погиб, прикрывая своих товарищей. Ранее мужчину наградили медалью Суворова и орденом Мужества.