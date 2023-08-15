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В Белгороде семье погибшего в зоне СВО капитана Северного флота вручили Звезду Героя

В Белгороде семье погибшего в зоне СВО капитана Северного флота вручили Звезду Героя

15 августа 2023, 13:39
Фото: правительство Белгородской области
Погибший офицер Дмитрий Астафьев стал Героем России посмертно. Церемония вручения проходила в филармонии, сообщили в правительстве Белгородской области.
Сюжет
СВО

В Белгороде Звезду Героя России вручили семье командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота Дмитрия Астафьева. Молодой мужчина участвовал в СВО с 24 февраля 2022 года и погиб в мае 2023 года.

Награду передали в зале белгородской филармонии. На вручении присутствовали родные военнослужащего, сослуживцы. Награду его семье передали губернатор Вячеслав Гладков и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Подвиг капитана Астафьева является примером для всех воинов, для молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией», — подчеркнул Моисеев.

Глава региона Гладков поблагодарил родителей Астафьева. По его словам, они воспитали настоящего мужчину.

Военнослужащий родился в Приморье в 1990 году. Под его командованием российские военные уничтожили 200 военнослужащих и наёмников, семь танков и ряд другой техники противника. Герой России погиб, прикрывая своих товарищей. Ранее мужчину наградили медалью Суворова и орденом Мужества.

Фото: правительство Белгородской области
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