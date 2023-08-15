Утро в Белгородской области началось с нового громкого задержания: кто в этот раз?

Ранее Басманный суд Москвы арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции. На минувшей неделе в поле зрения силовиков попали бывший и. о. гендиректора белгородского ЦЭБа и его экс-заместитель, а также двое чиновников из Фонда содействия реформированию ЖКХ.