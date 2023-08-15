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ФСБ задержала директора и зама учреждённой белгородским правительством компании

Утро в Белгородской области началось с нового громкого задержания: кто в этот раз?

15 августа 2023, 06:13
Фото: 1MI

ФСБ задержала директора и зама учреждённой белгородским правительством компании

Задержаны Александр Плахтий и Олег Казаков. Их подозревают в хищении бюджетных 3 млн рублей, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Белгородская ФСБ задержала директора ООО «БИК-Сити» Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова. Сообщается, что они пытались похитить бюджетные средства, которые выделили на строительство домов для многодетных семей в рамках госпрограмм. Сумма превысила 3 млн рублей.

ООО «БИК-Сити» — компания, учреждённая правительством Белгородской области. Сейчас руководители арестованы. Идёт расследование уголовного дела по части за «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Делом занимается региональный следком.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции. На минувшей неделе в поле зрения силовиков попали бывший и. о. гендиректора белгородского ЦЭБа и его экс-заместитель, а также двое чиновников из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции
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