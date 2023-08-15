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ЦБ повысил ключевую ставку до 12% годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 12% годовых

15 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых. Ранее было 8,5%, сообщают «Новые известия».

Ключевую ставку повысили до 12% годовых. Подняли её с 8,5%. Соответствующее решение Центробанк принял на внеочередном заседании 15 августа, пишет издание.

ЦБ указал, что главная цель этого шага — ограничение рисков для обеспечения стабильности цен.

21 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Изменения на тот момент вступили в силу впервые с сентября 2022 года. В июле в Банке России также уточнили, что восстановительная фаза развития экономики России в целом завершена.

По данным регулятора, на 17 июля годовая инфляция в стране составила 3,6%. Предполагалось, что она останется на уровне 5-6,5% вместо 4,5-6,5%.

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
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#Наталья Корявых#Россия#Экономика#Цб#Повышение ставки#Падение рубля#Регулятор#Инфляция#Ключевая ставка
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