ЦБ повысил ключевую ставку до 12% годовых

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Ключевую ставку повысили до 12% годовых. Подняли её с 8,5%. Соответствующее решение Центробанк принял на внеочередном заседании 15 августа, пишет издание.
ЦБ указал, что главная цель этого шага — ограничение рисков для обеспечения стабильности цен.
21 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Изменения на тот момент вступили в силу впервые с сентября 2022 года. В июле в Банке России также уточнили, что восстановительная фаза развития экономики России в целом завершена.
По данным регулятора, на 17 июля годовая инфляция в стране составила 3,6%. Предполагалось, что она останется на уровне 5-6,5% вместо 4,5-6,5%.