«Точка-У», атака дронов, работа ПВО: что произошло в Белгородской области?

Артиллерия ударила по Наумовке и Нехотеевке. По Журавлёвке, помимо артиллерии, сработали миномёты. Там же сбросили взрывное устройство с беспилотника, ещё один дрон-камикадзе подавили средствами РЭБ. В Пушкарном сбили три дрона. В Красном Хуторе БПЛА сбросил 58 осколочных боеприпасов, по селу также ударили 14 артиллерийских снарядов.