«Точка-У», атака дронов, работа ПВО: что произошло в Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Атаки на Белгородскую область продолжаются. Под ударом 14 августа были семь районов региона и Белгород. От атак пострадал в том числе Вейделевский район — по территории ударили «Точкой-У». Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Впервые за долгое время ВСУ атаковали Вейделевский район. По окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса «Точка-У». В хуторе повредило ЛЭП. Без света остались 60 абонентов. Аварийные бригады вскоре приступят к восстановительным работам.
Над областным центром сработала ПВО. Пострадали два частных домовладения: в одном посекло фасад, в другом повредило крышу, потолок и пол.
Артиллерия ударила по Наумовке и Нехотеевке. По Журавлёвке, помимо артиллерии, сработали миномёты. Там же сбросили взрывное устройство с беспилотника, ещё один дрон-камикадзе подавили средствами РЭБ. В Пушкарном сбили три дрона. В Красном Хуторе БПЛА сбросил 58 осколочных боеприпасов, по селу также ударили 14 артиллерийских снарядов.
По хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по десять миномётных снарядов, ещё два — по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.
Под обстрелом были Дроновка и Сподарюшино. Всего в сёлах насчитали девять прилётов.
На окраине Лозовой Рудки ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. Без последствий.
В хуторе Дубровка насчитали три прилёта. Разрушений нет.
По окраине хутора Старый выпустили два миномётных снаряда. Обошлось без последствий.