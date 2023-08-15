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ВСУ выпустили по Белгородской области «Точку-У»

«Точка-У», атака дронов, работа ПВО: что произошло в Белгородской области?

15 августа 2023, 08:54
Фото: 1MI

ВСУ выпустили по Белгородской области «Точку-У»

Под удар накануне попали Белгород и семь районов региона. Никто не пострадал, но есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Атаки на Белгородскую область продолжаются. Под ударом 14 августа были семь районов региона и Белгород. От атак пострадал в том числе Вейделевский район — по территории ударили «Точкой-У». Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Вейделевский район

Впервые за долгое время ВСУ атаковали Вейделевский район. По окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса «Точка-У». В хуторе повредило ЛЭП. Без света остались 60 абонентов. Аварийные бригады вскоре приступят к восстановительным работам.

Белгород

Над областным центром сработала ПВО. Пострадали два частных домовладения: в одном посекло фасад, в другом повредило крышу, потолок и пол.

Белгородский район

Артиллерия ударила по Наумовке и Нехотеевке. По Журавлёвке, помимо артиллерии, сработали миномёты. Там же сбросили взрывное устройство с беспилотника, ещё один дрон-камикадзе подавили средствами РЭБ. В Пушкарном сбили три дрона. В Красном Хуторе БПЛА сбросил 58 осколочных боеприпасов, по селу также ударили 14 артиллерийских снарядов.

Шебекинский горокруг

По хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по десять миномётных снарядов, ещё два — по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский горокруг

Под обстрелом были Дроновка и Сподарюшино. Всего в сёлах насчитали девять прилётов.

Борисовский район

На окраине Лозовой Рудки ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера. Без последствий.

Валуйский горокруг

В хуторе Дубровка насчитали три прилёта. Разрушений нет.

Волоконовский район

По окраине хутора Старый выпустили два миномётных снаряда. Обошлось без последствий.

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