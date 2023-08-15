Телефонные мошенники за неделю похитили у белгородцев 19 млн рублей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
За минувшую неделю жертвами мошенников стали 80 белгородцев. Со счетов жителей региона обманным путём в общей сложности похитили 19 млн рублей, 7 млн из них — кредитные.
Схемы мошенничества остаются прежними: людям звонят якобы от имени сотрудников банков или правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях. Ради защиты сбережений злоумышленники предлагают перевести деньги на «безопасный счёт».
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции просят белгородцев ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета.
Ранее сообщалось, что регионе активизировались мошенники, которые обзванивают пенсионеров и представляются сотрудниками Соцфонда. Аферисты предлагают пожилым людям прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат.