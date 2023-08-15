Телефонные мошенники за неделю похитили у белгородцев 19 млн рублей

Ранее сообщалось, что регионе активизировались мошенники, которые обзванивают пенсионеров и представляются сотрудниками Соцфонда. Аферисты предлагают пожилым людям прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат.