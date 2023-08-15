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Студентам белгородского вуза не дают подписать заявление на дистанционное обучение

Студентам белгородского вуза не дают подписать заявление на дистанционное обучение

15 августа 2023, 17:12
Фото: 1MI
Возмущённые студенты НИУ «БелГУ» обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову. Глава ответил на возмущения студентов в прямом эфире.

Утром 15 августа к губернатору Белгородской области обратились студенты НИУ «БелГУ». Они сообщили, что в университете теперь нет возможности обучаться дистанционно: выяснилось, что проводить практические занятия в университете решили очно, а лекции — дистанционно. Однако такое решение совсем не устроило студентов, проживающих в других городах.

Не все хотят возвращаться в приграничный город, где не совсем стабильная обстановка. Не всех отпускают учиться родители. Никто не гарантирует, что мы не уйдём на дистант через неделю очных занятий. А денег на дорогу и жильё уходит очень много, особенно это ощутимо для студентов.
написала на странице губернатора студентка

В комментариях девушке ответили сотрудники университета: они сообщили, что «инфраструктура и система безопасности отвечают необходимым требованиям», а для студентов и преподавателей разработан план действий в режиме ЧС.

С решением университета согласился и сам губернатор. Он также отметил, что НИУ «БелГУ» является федеральным учреждением, поэтому решение о формате обучения принимает не областное правительство.

Не согласен с мрачной оценкой, которую вы даёте, вы излишне драматизируете. Решение, которое приняло руководство НИУ «БелГУ» мне кажется обоснованным. Безусловно, обстановка может поменяться, мы будем принимать решения исходя из оперативной обстановки. Сейчас мы готовимся к очному обучению не только в университетах, но и в школах, в детских садах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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