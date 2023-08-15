Студентам белгородского вуза не дают подписать заявление на дистанционное обучение

Утром 15 августа к губернатору Белгородской области обратились студенты НИУ «БелГУ». Они сообщили, что в университете теперь нет возможности обучаться дистанционно: выяснилось, что проводить практические занятия в университете решили очно, а лекции — дистанционно. Однако такое решение совсем не устроило студентов, проживающих в других городах.