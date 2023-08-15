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Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК

Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК

15 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело крымским следователям. Скандал разгорелся из-за поведения вожатой в одном из детских лагерей.
Сюжет
Дети

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после скандала в детском лагере в Крыму. В соцсетях сообщали, что одна из вожатых оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу.

Крымские следователи организовали проведение доследственной проверки. Помимо этого, им поручили возбудить уголовное дело и доложить главе федерального ведомства о «первоначально установленных обстоятельствах».

На минувшей неделе в интернете появился видеоролик из крымского лагеря «Мультфильм», где отдыхают дети из Шебекино. На записи видно, как одна из вожатых кричит на детей и оскорбляет их. Потом девушка заявила, что ненавидит их. Позже она извинилась за своё поведение.

В минобразования Крыма в тот же день заявили, что девушку отстранили от работы. Проводилась служебная проверка.

Скандал с вожатой прокомментировал министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. По его словам, ситуация ещё раз показала, что устраивать на работу с белгородскими детьми в лагерь в Крыму нужно только белгородцев.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Андрей Милёхин#Александр бастрыкин#Дети#Происшествия#Скандал#Глава СКР#Вожатая#Доследственная проверка#Угрозы#Детский лагерь
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