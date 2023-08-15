Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК

На минувшей неделе в интернете появился видеоролик из крымского лагеря «Мультфильм», где отдыхают дети из Шебекино. На записи видно, как одна из вожатых кричит на детей и оскорбляет их. Потом девушка заявила, что ненавидит их. Позже она извинилась за своё поведение.