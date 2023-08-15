Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после скандала в детском лагере в Крыму. В соцсетях сообщали, что одна из вожатых оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу.
Крымские следователи организовали проведение доследственной проверки. Помимо этого, им поручили возбудить уголовное дело и доложить главе федерального ведомства о «первоначально установленных обстоятельствах».
На минувшей неделе в интернете появился видеоролик из крымского лагеря «Мультфильм», где отдыхают дети из Шебекино. На записи видно, как одна из вожатых кричит на детей и оскорбляет их. Потом девушка заявила, что ненавидит их. Позже она извинилась за своё поведение.
В минобразования Крыма в тот же день заявили, что девушку отстранили от работы. Проводилась служебная проверка.
Скандал с вожатой прокомментировал министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. По его словам, ситуация ещё раз показала, что устраивать на работу с белгородскими детьми в лагерь в Крыму нужно только белгородцев.