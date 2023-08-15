СК изучит историю гибели молодой белгородки на базе отдыха

Напомним, 21-летняя белгородка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе 12 августа. Тогда компания отдыхающих из восьми человек арендовала «плавающий остров» без спасательных жилетов. Девушка оказалась под водой, её не удалось спасти.