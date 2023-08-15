СК изучит историю гибели молодой белгородки на базе отдыха

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
СК проведёт доследственную проверку по истории с гибелью девушки в Старооскольском горокруге. В произошедшем увидели признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Следователи проведут мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 21-летняя белгородка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе 12 августа. Тогда компания отдыхающих из восьми человек арендовала «плавающий остров» без спасательных жилетов. Девушка оказалась под водой, её не удалось спасти.