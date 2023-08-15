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СК изучит историю гибели молодой белгородки на базе отдыха

СК изучит историю гибели молодой белгородки на базе отдыха

15 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
Речь идёт о трагедии 12 августа, когда 21-летняя девушка утонула на водоёме базы отдыха «Улыбка» в Старом Осколе. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Белгородской области.

СК проведёт доследственную проверку по истории с гибелью девушки в Старооскольском горокруге. В произошедшем увидели признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи проведут мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 21-летняя белгородка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе 12 августа. Тогда компания отдыхающих из восьми человек арендовала «плавающий остров» без спасательных жилетов. Девушка оказалась под водой, её не удалось спасти.

Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»
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#Таисия Некрасова#Доследственная проверка#База отдыха#Плавающий остров#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Гибель#Новости Старого Оскола
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