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Двое подростков пострадали в авариях за день в Белгородской области

«Семёрка» в Белгороде сбила дорожника на малой Богданке: рабочий пострадал

15 августа 2023, 11:21
Фото: 1MI

Двое подростков пострадали в авариях за день в Белгородской области

В минувший понедельник, 14 августа, зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими. Три из них произошли в Белгороде. Среди пострадавших в регионе есть двое несовершеннолетних. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

14 августа в ДТП в регионе пострадали двое несовершеннолетних. Так, на трассе Короча — Чернянка в Корочанском районе столкнулись квадроцикл Avantis и КамАЗ. За рулём первого был 13-летний подросток, он пострадал.

В этот же день в Белгороде на улице Волчанской 29-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, из-за чего автомобиль наехал на бордюрный камень и врезался в дерево. В аварии пострадали пассажирки автомобиля 24 и 15 лет.

В Белгороде накануне зарегистрировали ещё две аварии с пострадавшими. На улице Королёва Hyundai Solaris при повороте направо сбил 21-летнего парня, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

Уже вечером на малом проезде проспекта Б. Хмельницкого ВАЗ-2107 сбил 20-летнего парня, проводившего дорожные работы.

Помимо этого, в Новооскольском горокруге в 2:30 на трассе Новый Оскол — Большая Ивановка — Стрелецкое 17-летний водитель мотоцикла «Минск» без водительского удостоверения не справился с управлением, транспорт опрокинулся. Пострадал 19-летний пассажир.

В Белгородском районе около 16:40 на автодороге М2 «Крым» 77-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем МАN под управлением 40-летнего водителя. В результате аварии пострадал водитель легковушки: мужчину доставили в медучреждение, где позже скончался.

В Старом Осколе около 23:05 Hyundai Creta наехал на 33-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода.

Фото: Управление МВД России по Белгородской области
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