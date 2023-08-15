Семейный бизнес: династии в рейтинге самых богатых людей Белгородской области

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На противоположных позициях рейтинга, но всё же из одной семьи: речь идёт про Владимира Зотова и его дочь, Лину Зотову. Последняя заняла в топе 73-е место, Владимир Фёдорович же — стабильно первое.
Ещё одна династия, без которой не обходится ни один рейтинг богачей — династия Гусевых. Один из богатейших людей Белгородской области Сергей Гусев, хозяин фабрики «Славянка», не первый год делит бизнес со своим сыном Дмитрием Гусевым. В этот раз сын поднялся даже выше отца, а вместе с ними в топе очутилась и Марина Гусева.
Второй год подряд в рейтинг попадают представители династии дорожников — братья Дарчинян, Мадат и Рубен. Совладельцы компании «Белгороддорстрой» заняли 11-е и 19-е места в топе самых богатых белгородцев.
Разумеется, в топ не могли не попасть Тебекины. Глава династии, Владимир Тебекин, в рейтинг при этом не попал: сам он сейчас находится под следствием, а активы давно переписал на своих детей. А вот его дети, Михаил и Дмитрий Тебекины, а также супруга Татьяна Тебекина в очередной раз заняли неплохие места в топе.
Династия Чуевых снова «раздала всем по зубам»: основатель компаний «Владмива» Владимир Чуев и Мария Чуева снова оказались на неплохих местах в топе.
Ранее попадавший в топы богатых Юрий Селиванов, судя по всему, переписал активы на своих родственников, и в рейтинг сам не попал. Зато из его близких солидными активами владеют дочь Ольга Чернова и племянник Александр Селиванов.
Вернулись после долгой паузы и представители династии Фуглаевых. Младший брат, Сергей Фуглаев, находится сейчас за решёткой и из игры по понятным причинам на время выбыл. А вот старший, Анатолий Фуглаев, вышел из тюрьмы не так давно, но в бизнес успел уже вернуться. Так, по итогам 2022 года его компании принесли бизнесмену 1,3 млрд рублей выручки. Внизу топа оказалась и жена Сергея, Юлия Алексеева: сейчас бизнесвумен «рулит» делами за своего мужа.
Отметились в топе и Клеты: Вадим Клет, депутат Белгородской областной думы, а по совместительству владелец 28 строительных компаний, и Ирина Клет, чьи фирмы связаны с универмагом «Белгород».
Целых три представителя династии Лиманов оказались в этот раз в топе: Сергей Лиман, его сын Иван и дочь Екатерина. Все они — совладельцы фирмы «Лимкорм», которая стабильно приносит им хороший доход.
Также не первый год в рейтинг самых богатых попадают Александр Демченко и Дмитрий Демченко. Судя по отчеству, они могут быть братьями. Своё состояние предприниматели заработали, связав бизнес с ветеринарией. Им принадлежат фирмы «Агровет» и «Агровет31».
Много членов семьи Сиротенко попали в этот раз в топ: Алексей, Елена и и Сергей заняли 100-е, 65-е и 16-е место соответственно.