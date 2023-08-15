Семейный бизнес: династии в рейтинге самых богатых людей Белгородской области

Вернулись после долгой паузы и представители династии Фуглаевых. Младший брат, Сергей Фуглаев, находится сейчас за решёткой и из игры по понятным причинам на время выбыл. А вот старший, Анатолий Фуглаев, вышел из тюрьмы не так давно, но в бизнес успел уже вернуться. Так, по итогам 2022 года его компании принесли бизнесмену 1,3 млрд рублей выручки. Внизу топа оказалась и жена Сергея, Юлия Алексеева: сейчас бизнесвумен «рулит» делами за своего мужа.