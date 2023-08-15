Семь-пять-семь: белгородцев смутила неразбериха с числом площадок для выгула собак

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Весной этого года правительство региона поставило задачу оборудовать во всех муниципалитетах площадки для выгула собак. Касалось это и Белгорода: в мае в горадминистрации пообещали подготовить участки для прогулок с домашними животными.
Речь шла изначально о семи площадках: на улицах Привольной, Почтовой, Молодёжной, Щорса, Спортивной, Победы, а также бульваре Юности.
Затем Роману Пекшеву в комментариях на странице губернатора аккаунт мэрии сообщил о подготовке уже всего лишь пяти площадок. Белгородец этому удивился, поэтому обратился со «странной историей» в редакцию Бел.Ру.
Журналисты направили в горадминистрацию запрос с целью узнать конечное число площадок. Оказалось, что их будет всё-таки семь, правда, денег на них пока нет:
Проведены встречи с жителями территорий, прилегающих к планируемым местам размещения площадок, проведена работа с сетевыми организациями. В настоящий момент определяются источники финансирования.
Таким образом, путаница устранена.