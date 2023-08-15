Семь-пять-семь: белгородцев смутила неразбериха с числом площадок для выгула собак

В мэрии не могут определиться с числом площадок для выгула собак в Белгороде

В редакцию Бел.Ру обратился наш постоянный читатель Роман Пекшев. Белгородец рассказал, что мэрия сперва сообщила о намерении построить семь площадок для выгула собак, а затем в комментариях написала уже всего о пяти готовящихся участках. Мы попытались выяснить, что произошло.