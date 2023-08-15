Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Ключи от дома

Почему 34 жителя белгородского приграничья не хотят новое жильё взамен разрушенного?

15 августа 2023, 08:00
Фото: 1MI
Ключи от дома

Порядка 30 жителей белгородского приграничья не хотят получать новое жильё

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина во время брифинга рассказала о собственниках, отказывающихся получать компенсационное жильё вместо разрушенных ВСУ домов.

Министр Оксана Козлитина сообщила, что среди жителей приграничья есть отказники, которые не хотят ездить в социальные службы и желают остаться только на той территории, где они родились и жили.

В прошлый раз озвучивала: у нас было более 50 таких человек. Мы отработали порядка 16 собственников за две недели, с ними получилось договориться. Осталось сейчас 34.
Оксана Козлитина

Кроме того, за неделю ключи от нового жилья не вручали пока никому. Есть люди, которым необходимо решить отдельные вопросы, связанные с метражом.

Таким образом, в процессе подбора у нас находятся собственники 326 домовладений. Есть у нас те, которые ещё в процессе узаконивания площадей — собственники 14 домовладений, которые не согласны с площадью или есть пристройки, которые не были узаконены.
Оксана Козлитина

Общее число объектов, повреждённых ВСУ, составляет 1755 домовладений. По словам Козлитиной, эта цифра «не меняется: это то, что у нас происходило до мая текущего года».

Уведомления о возможности получения компенсационного жилья вручены собственникам 1500 построек. За текущую неделю также удалось найти двух собственников, которые ранее были вне зоны доступа.

Невручёнными остаются уведомления для 255 жителей приграничья.

Как и ранее говорилось, это те, кто находятся за пределами права собственности, либо те, места нахождения которых мы пока не установили. Например, за пределами РФ.
Оксана Козлитина

Заявление на выбор конкретного места жилья подписали собственники 1155 домов — это ещё 19 за последнюю неделю. В целом согласились с данным видом компенсации собственники 1481 домовладения.

Читайте также:
Собственников разрушенного в белгородском приграничье жилья находят в Италии и ТурцииЕщё 36 белгородцев из приграничья определились с местом расположения нового жильяГладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
#Артем Черненко#Белгородская область#Компенсация#Разрушение#Собственники#Социальные службы#Приграничье#Домовладения#Метраж#Узаконивание#Постижения#Уведомления#Право собственности#Место жилья#Общество#Оксана Козлитина
Подпишитесь
Топ богатых Белгородской области - 2023
Сегодня, 09:11
Глава Белгородэнерго обсудил взаимодействие с муниципалитетами при аварийных работах
Сегодня, 09:35
Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
Сегодня, 10:52
«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung
Сегодня, 12:40
Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»
Сегодня, 12:13
Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК
Сегодня, 12:28