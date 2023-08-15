Почему 34 жителя белгородского приграничья не хотят новое жильё взамен разрушенного?

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Updated Сегодня, 08:02
Министр Оксана Козлитина сообщила, что среди жителей приграничья есть отказники, которые не хотят ездить в социальные службы и желают остаться только на той территории, где они родились и жили.
В прошлый раз озвучивала: у нас было более 50 таких человек. Мы отработали порядка 16 собственников за две недели, с ними получилось договориться. Осталось сейчас 34.
Оксана Козлитина
Кроме того, за неделю ключи от нового жилья не вручали пока никому. Есть люди, которым необходимо решить отдельные вопросы, связанные с метражом.
Таким образом, в процессе подбора у нас находятся собственники 326 домовладений. Есть у нас те, которые ещё в процессе узаконивания площадей — собственники 14 домовладений, которые не согласны с площадью или есть пристройки, которые не были узаконены.
Оксана Козлитина
Общее число объектов, повреждённых ВСУ, составляет 1755 домовладений. По словам Козлитиной, эта цифра «не меняется: это то, что у нас происходило до мая текущего года».
Уведомления о возможности получения компенсационного жилья вручены собственникам 1500 построек. За текущую неделю также удалось найти двух собственников, которые ранее были вне зоны доступа.
Невручёнными остаются уведомления для 255 жителей приграничья.
Как и ранее говорилось, это те, кто находятся за пределами права собственности, либо те, места нахождения которых мы пока не установили. Например, за пределами РФ.
Оксана Козлитина
Заявление на выбор конкретного места жилья подписали собственники 1155 домов — это ещё 19 за последнюю неделю. В целом согласились с данным видом компенсации собственники 1481 домовладения.