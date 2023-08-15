Общественная палата: В России появится цифровая платформа с позитивными новостями

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:40
О реализации этого проекта впервые заговорили в рамках круглого стола Общественной палаты в Якутске. Эксперты заявили о необходимости создания в стране онлайн-ресурса с новостями о достижениях Российской Федерации. Согласно задумке, это будет способствовать сплочению общества и обезопасит граждан от недостоверной информации.
Никита Анисимов, член Общественной палаты, рассказал, что благодаря соцопросам удалось выяснить, что среди россиян существует реальный запрос на позитивные интернет-новости. Согласно данным экспертов, 44% опрошенных сообщили о том, что в Сети им в большинстве случаев встречается негативный контент. С ними не согласились только 32,4% российских интернет-пользователей. 48,6% респондентов против 27,5% россиян убеждены, что в онлайн-пространстве недостаточно положительного контента о нашей стране. «На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», — отметил парламентарий. Об этом информирует gorod55.ru.
На новой цифровой площадке россияне смогут получать новости о жизни страны в соответствии со своими интересами и делиться ими в социальных сетях. В основу новостной платформы было предложено заложить ранее разработанный общественный цифровой проект «Хорошие новости». Концепцию интерактивной площадки представил руководитель указанного проекта Илья Федоров. Он отметил, что команда создателей уже сообщила о готовности к его модернизации и запуску в сотрудничестве с ОП РФ.
К участию в работе платформы могут привлечь представителей органов власти, крупных бизнесменов, а также сотрудников госпредприятий в рамках предложения, выдвинутого членом ОП РФ Ольгой Голышенковой. Помимо этого, есть вероятность интеграции в проект системы поощрений для пользователей, проявляющих высокую активность. В частности, их ожидают встречи с интересными персонами или обучающие курсы.
Вскоре обсуждение практических механизмов реализации мобильного приложения о достижениях Российской Федерации будет продолжено.