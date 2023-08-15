Общественная палата: В России появится цифровая платформа с позитивными новостями

Никита Анисимов, член Общественной палаты, рассказал, что благодаря соцопросам удалось выяснить, что среди россиян существует реальный запрос на позитивные интернет-новости. Согласно данным экспертов, 44% опрошенных сообщили о том, что в Сети им в большинстве случаев встречается негативный контент. С ними не согласились только 32,4% российских интернет-пользователей. 48,6% респондентов против 27,5% россиян убеждены, что в онлайн-пространстве недостаточно положительного контента о нашей стране. «На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», — отметил парламентарий. Об этом информирует gorod55.ru.