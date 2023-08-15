Новые задержания, жёлто-голубая плитка и топ богатых белгородцев: итоги дня

Утро в Белгородской области началось с громкого задержания. В этот раз ФСБ задержала директора ООО «БИК-Сити» Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова. Их подозревают в том, что они пытались похитить 3 млн рублей из бюджета. Деньги выделили на строительство домов для многодетных семей по государственным программам.