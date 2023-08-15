Новые задержания, жёлто-голубая плитка и топ богатых белгородцев: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утро в Белгородской области началось с громкого задержания. В этот раз ФСБ задержала директора ООО «БИК-Сити» Александра Плахтия и его заместителя Олега Казакова. Их подозревают в том, что они пытались похитить 3 млн рублей из бюджета. Деньги выделили на строительство домов для многодетных семей по государственным программам.
Также сегодня стало известно, что задержанных топ-менеджеров заключили под стражу по решению Свердловского районного суда Белгорода. Под стражей подозреваемые пробудут как минимум до 6 октября.
Добавим, что ООО «БИК-Сити» — компания, учреждённая правительством Белгородской области. Уголовное дело против её руководства возбудили за «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Ранее ФСБ задержала преступную группу руководителей Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ). Арестовали бывшего и. о. гендиректора ЦЭБ Даниила Медведева, его зама Кирилла Попова, начальника абонентского отдела фонда ЖКХ Юлию Овчарову, а также начальника управления финансов и работы с собственниками Андрея Внукова.
В подземном переходе на «Родине» в Белгороде начали демонтаж плитки цветов украинского флага. Рабочие утром 15 августа снимали жёлтую плитку. Цветовому решению ранее удивились горожане.
Белгородцы в комментариях в Сети успели высказаться по этому поводу. Горожанин отметил, что стоило не отходить от изначально задуманного проекта, чтобы не укладывать плитку заново. Ещё жители областного центра интересовались, за чей счёт будут укладывать другую плитку и почему администрация не проконтролировала ход работ.
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил сложившуюся ситуацию. По словам градоначальника, выполнявшее работы лицо отступило от утверждённых цветовых решений. Он пообещал, что после произошедшего контроль над объектом усилят.
Отделочные работы в подземном переходе выполняет арендатор его площадей за собственные средства, утверждает Демидов. Замечания устранят. Также мэр заявил, что такие работы в любом случае никто бы не принял.
Напомним, цветам плитки белгородцы успели возмутиться ещё накануне. Примечательно, что горожане сами могли выбрать один из трёх похожих вариантов интерьерных решений для ремонта. Жёлтого цвета в предложенных проектах не было.
Традиционно Бел.Ру составило рейтинг богатых людей Белгородской области. Некоторые предприниматели заняли топовые места, как это происходит обычно. Другие продвинулись вперёд, а третьи — утратили свои позиции. Есть и те, кто по итогам 2022 года впервые попал в топ богачей.
Самым богатым белгородцем стал Владимир Зотов — депутат областной думы и один из самых влиятельных людей региона. Он также и главный совладелец агропромышленной ГК «Агро-Белогорье».
Подробнее — в рейтинге.