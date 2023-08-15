Новичкам везёт: новые бизнесмены в рейтинге самых богатых людей Белгородской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Неожиданно в первую десятку рейтинга ворвался Василий Барщук, предположительно — отец депутата облдумы Игоря Барщука. Пожилой предприниматель отчитался о чистых активах на 1,3 млрд рублей и с легкостью обогнал остальных «старичков».
Предприниматель Нина Евсеева также начала свой путь в рейтингах с неплохих позиций: директор ООО «Химтэк», компании, занимающейся торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом, сходу заняла 17-е место.
Дмитрий Лохов также стартовал с достойных позиций и дебютировал на 20-м месте. По итогам 2022 года компании по торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства принесли ему 624 млн рублей чистых активов и 409 млн рублей чистой прибыли.
Ещё одно новое лицо — Сергей Сергеев. Ранее нигде не «светившийся» бизнесмен занял 24-е место: годовая суммарная чистая прибыль всех трёх его компании составила 219 млн рублей.
Сразу за ним расположился ещё один новичок, Олег Дунаев. Бизнесмен является единоличным владельцем ООО «ЮЗТК» — компании по производству столовых, кухонных и прочих бытовых изделий из чёрных металлов, меди или алюминия. По итогам 2022 года предприятие принесло ему 255 млн рублей чистой прибыли.
Среди остальных новичков: