Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Несколько бизнесменов стали новичками в топе богатых Белгородской области

Новичкам везёт: новые бизнесмены в рейтинге самых богатых людей Белгородской области

15 августа 2023, 10:30
Фото: Midjourney

Несколько бизнесменов стали новичками в топе богатых Белгородской области

Ранее эти бизнесмены не попадали в топы богатых, и участие в подобных подборках для них впервые. Собрали всех дебютантов рейтинга состоятельных белгородцев в этом материале.
Сюжет
Бизнес

Неожиданно в первую десятку рейтинга ворвался Василий Барщук, предположительно — отец депутата облдумы Игоря Барщука. Пожилой предприниматель отчитался о чистых активах на 1,3 млрд рублей и с легкостью обогнал остальных «старичков».

Предприниматель Нина Евсеева также начала свой путь в рейтингах с неплохих позиций: директор ООО «Химтэк», компании, занимающейся торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом, сходу заняла 17-е место.

Дмитрий Лохов также стартовал с достойных позиций и дебютировал на 20-м месте. По итогам 2022 года компании по торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства принесли ему 624 млн рублей чистых активов и 409 млн рублей чистой прибыли.

Ещё одно новое лицо — Сергей Сергеев. Ранее нигде не «светившийся» бизнесмен занял 24-е место: годовая суммарная чистая прибыль всех трёх его компании составила 219 млн рублей.

Сразу за ним расположился ещё один новичок, Олег Дунаев. Бизнесмен является единоличным владельцем ООО «ЮЗТК» — компании по производству столовых, кухонных и прочих бытовых изделий из чёрных металлов, меди или алюминия. По итогам 2022 года предприятие принесло ему 255 млн рублей чистой прибыли.

Среди остальных новичков:

  1. Светлана Наплекова: владение «Белгородской дверной компанией» позволило ей занять сразу 26-е место в топе, опередив игроков «поопытнее».
  2. Александр Лопырев: бизнесмен владеет ООО «Покровский ЗРМ» — заводом по производству масел и жиров. В 2022 году он принёс бизнесмену 173 млн рублей чистой прибыли.
  3. Александр Пирогов: бизнесмену принадлежит фирма ООО «Керамикс», занимающаяся торговлей санитарно-техническим оборудованием. По итогам 2022 года компания принесла Пирогову 461 млн рублей чистой прибыли.
  4. Александр Демченко: бизнесмен, заработавший своё состояние с помощью компании «Белгородский крахмал». По итогам 2022 года предприятие принесло ему 1 млрд выручки. Не стоит путать с другими Александром Демченко, предпринимателем из сферы ветеринарии.
  5. Анатолий Калюжный: владеет предприниматель компаниями «Альфа-Сталь РДО» и «Оскол — Лемекс». Суммарная чистая прибыль двух предприятий составила 166 млн рублей.
  6. Артём Баталко: бизнесмену целиком принадлежит компания «Текнофид» из Шебекино. В неспокойный для приграничья 2022 год компания принесла предпринимателю 185 млн рублей чистой прибыли.
  7. Сергей Летунов: у Летунова есть доли в Курских и Тамбовских фирмах, а общими усилиями его компании в 2022 году принесли ему 166 млн рублей чистой прибыли.
  8. Андрей Егоров: предприниматель владеет половиной уставного капитала двух компаний, одна из которых занимается в регионе производством масла и жмыха. По итогам 2022 года предприятия принесли Егорову 106 млн рублей чистой прибыли.
  9. Елена Сиротенко: совладелица двух компаний и участница семейного бизнеса, по итогам 2022 года Елена Петровна отчиталась о прибыли 187 млн рублей.
  10. Андрей Нечаев: у Андрея Геннадиевича московский ИНН, но бизнесы, совладельцами которых он является, расположены в Белгороде. Связаны они с торговлей напитками и едой. По итогам 2022 года заработал 68,7 млн рублей чистой прибыли.
  11. Сергей Калашников: ему принадлежат две компании, занимающиеся перевозками. Попасть в рейтинг самых состоятельных белгородцев ему помогла внушительная выручка в 1,8 млрд рублей.
  12. Александр Молчанов: предприниматель владеет половиной компании, занимающейся обработкой металлов и нанесением на них покрытий. Тем не менее, чистые активы бизнесмена по итогам 2022 года составили 151 млн рублей.
  13. Ольга Кулешова: совладелица «Белгородского хладокомбината»: по итогам 2022 года частично принадлежащие бизнесвумен компании смогли принести ей 20 млн рублей чистой прибыли.
  14. Алексей Богатырёв: владеет половиной компании, занимающейся торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. По итогам 2022 года чистая прибыль бизнесмена составила 45,9 млн рублей.
  15. Ольга Лешева: партнёр Алексея Богатырёва, также владеет половиной компании, занимающейся торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
  16. Владимир Кривошей: бизнесмен владеет частью семейного бизнеса по выращиванию зерновых культур. По итогам 2022 года он принёс Кривошею 80,7 млн рублей чистой прибыли.
  17. Андрей Лысенко: совладелец двух компаний, одна из которых регулирует агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Суммарная чистая прибыль бизнесмена по итогам 2022 года составила 153,9 млн рублей.
  18. Екатерина Лиман: совладелица фирмы «Лимкорм», основным бенефициаром которого является Сергей Лиман. Попадает в рейтинг самых богатых впервые: также у бизнесвумен есть совсем небольшие доли ещё в двух компаниях, в 3 и 10 процентов.
  19. Алексей Сиротенко: во владении у предпринимателя две компании и ещё две — в совладении. По итогам 2022 года суммарная чистая прибыль составила 31,7 млн рублей.
Топ богатых Белгородской области - 2023
Узнать подробнее
#Артем Черненко#Топ богатых Белгородской области#Богатые люди#Белгородская область#Выручка#Бизнес#Прибыль#Активы#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Топ богатых Белгородской области - 2023
Сегодня, 09:11
Глава Белгородэнерго обсудил взаимодействие с муниципалитетами при аварийных работах
Сегодня, 09:35
Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
Сегодня, 10:52
«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung
Сегодня, 12:40
Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»
Сегодня, 12:13
Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК
Сегодня, 12:28