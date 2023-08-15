Новичкам везёт: новые бизнесмены в рейтинге самых богатых людей Белгородской области

Дмитрий Лохов также стартовал с достойных позиций и дебютировал на 20-м месте. По итогам 2022 года компании по торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства принесли ему 624 млн рублей чистых активов и 409 млн рублей чистой прибыли.