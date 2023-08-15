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На обновлённом пляже в Белгороде не планируют устанавливать теневые навесы

На обновлённом пляже в Белгороде не планируют устанавливать теневые навесы

15 августа 2023, 15:10
Фото: 1MI
Теневые навесы не предусмотрены разработанным проектом, объяснили в мэрии. На пляже при этом есть семь зонтиков от попадания солнца, пишет «Открытый Белгород».

На пляже «Берега» на левом берегу Северского Донца в Белгороде, который недавно открылся после реконструкции, не будет теневых навесов. Об этом рассказали в мэрии. По словам чиновников, навесы не предусмотрены разработанным проектом.

Согласно ответу городской администрации, в рамках реализации концепции комплексного благоустройства центрального городского пляжа установили семь зонтов, чтобы люди могли укрыться от солнечных лучей. Установка навесов по плану работ даже не была предусмотрена.

Напомним, пляж открылся после обустройства 6 августа. Журналист Бел.Ру посетил открывшийся пляж и узнал, что белгородцы думают об обновлённом месте отдыха. Горожанам, судя по всему, пляж понравился. Людей было много, причём посетители разные — и молодые, и постарше.

«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
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