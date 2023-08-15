На Харгоре в Белгороде появится новая остановка

В мае завершился ремонт на улице Губкина. Как сообщалось, на выезде из военкомата обустроили дополнительную левоповоротную полосу и светофор. На участке в нормативное состояние привели автобусную остановку. После ремонта глубина парковочного кармана позволит автобусам подъезжать вплотную к бордюрам.