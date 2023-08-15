На Харгоре в Белгороде появится новая остановка

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Новая остановка общественного транспорта на улице Губкина откроется 16 августа. Со среды на остановке начнётся посадка и высадка пассажиров автобусов по пути следования в сторону БГТУ им. Шухова.
Через указанную точку будут проходить маршруты автобусов № 23, 34А, 35, 41А, 56, 127, 147. Саму остановку решили назвать «Шуховский лицей».
В мае завершился ремонт на улице Губкина. Как сообщалось, на выезде из военкомата обустроили дополнительную левоповоротную полосу и светофор. На участке в нормативное состояние привели автобусную остановку. После ремонта глубина парковочного кармана позволит автобусам подъезжать вплотную к бордюрам.
Также изменилось движение на перекрёстке Королёва — Губкина. Более того, удалось организовать дополнительную левополосную полосу со стороны поликлиники УМВД на Королёва.