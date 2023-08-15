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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

На Харгоре в Белгороде появится новая остановка

На Харгоре в Белгороде появится новая остановка

15 августа 2023, 12:52
Фото: 1MI
Она получила название «Шуховский лицей». Останавливаться здесь будут автобусы № 23, 34А, 35, 41А, 56, 127, 147, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Новая остановка общественного транспорта на улице Губкина откроется 16 августа. Со среды на остановке начнётся посадка и высадка пассажиров автобусов по пути следования в сторону БГТУ им. Шухова.

Через указанную точку будут проходить маршруты автобусов № 23, 34А, 35, 41А, 56, 127, 147. Саму остановку решили назвать «Шуховский лицей».

В мае завершился ремонт на улице Губкина. Как сообщалось, на выезде из военкомата обустроили дополнительную левоповоротную полосу и светофор. На участке в нормативное состояние привели автобусную остановку. После ремонта глубина парковочного кармана позволит автобусам подъезжать вплотную к бордюрам.

Также изменилось движение на перекрёстке Королёва — Губкина. Более того, удалось организовать дополнительную левополосную полосу со стороны поликлиники УМВД на Королёва.

Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонта
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Автобусы#Город#Остановка#Шуховский лицей#БГТУ им. Шухова#Светофор#Ремонт#Новости Белгорода
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