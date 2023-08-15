МСП получили более 215 млрд рублей под поручительства РГО за первые 6 мес 2023 года

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
РГО являются частью национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, пишет ТАСС.
Согласно заявлению Татьяны Илюшниковой, замминистра экономического развития Российской Федерации, поручительство считается одним из самых популярных механизмов среди бизнесменов в условиях недостаточности залогового обеспечения. Количество заемщиков в России увеличилось вдвое — лишь за первые шесть месяцев текущего года поручительство оформили почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как в прошлом году эта цифра составляла только 5,8 тысячи. «По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировала сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд рублей, услуги — более 30 млрд, производство — 44 млрд рублей», — сообщила замглавы министерства.
Помимо этого, в стране зафиксировано увеличение востребованности гарантийных поручительств в торговой отрасли (69,8 млрд рублей), а также в сфере строительства (23 млрд рублей) и в сельхозотрасли (33 млрд рублей). В ряде субъектов федерации, в число которых вошли Челябинская, Самарская, Воронежская, Рязанская, Свердловская, Псковская и Смоленская области, а также республики Хакасия и Тыва, выдача поручительств выросла в значительной мере.
Как рассказал Александр Исаевич, глава Корпорации МСП, механизм предоставления поручительств и гарантий помогает привлечь заемные средства в бизнес на льготных условиях. Представители бизнес-сообщества заинтересованы в таких программах льготного кредитования, как 1764, ПСК, инвестиционное кредитование (ПСК+1764) и высокотех под 3% годовых. Малые и средние предприятия, не обладающие достаточным собственным залоговым обеспечением для предоставления при оформлении кредитных займов в банках, могут применить инструменты НГС. В частности, это — «зонтичные» поручительства и гарантии РГО.
По суммарному объему финансовой поддержки, обеспеченной с участием РГО, среди регионов страны лидирует российская столица с более 33,6 млрд рублей, за ней следуют Свердловская область с почти 15,7 млрд и Подмосковье с более чем 13,3 млрд рублей. В число лидеров среди субъектов федерации также вошли Санкт-Петербург с неполными 10,5 млрд рублей и Новосибирская область с 9,6 млрд. Следом по списку идет Татарстан с суммой, превышающей 7,37 млрд, затем — Ростовская и Челябинская области с 7,1 и 5,43 млрд рублей соответственно, а замыкают десятку лидеров Пермский край и Кубань с суммами, превышающими 5 млрд рублей в каждом из регионов.