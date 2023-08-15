МСП получили более 215 млрд рублей под поручительства РГО за первые 6 мес 2023 года

По суммарному объему финансовой поддержки, обеспеченной с участием РГО, среди регионов страны лидирует российская столица с более 33,6 млрд рублей, за ней следуют Свердловская область с почти 15,7 млрд и Подмосковье с более чем 13,3 млрд рублей. В число лидеров среди субъектов федерации также вошли Санкт-Петербург с неполными 10,5 млрд рублей и Новосибирская область с 9,6 млрд. Следом по списку идет Татарстан с суммой, превышающей 7,37 млрд, затем — Ростовская и Челябинская области с 7,1 и 5,43 млрд рублей соответственно, а замыкают десятку лидеров Пермский край и Кубань с суммами, превышающими 5 млрд рублей в каждом из регионов.