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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:16

Подземный переход на "Родине"

Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»

15 августа 2023, 12:13
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Подземный переход на "Родине"

Замечания по плитке в подземке на «Родине» в Белгороде должны устранить сегодня

По словам мэра Валентина Демидова, выполняющее отделочные работы лицо «отступило от утверждённых цветовых решений». После произошедшего контроль над объектом усилят. Замечания относительно плитки должны устранить уже сегодня.

В Белгороде уже сегодня, 15 августа, должны исправить ситуацию с плиткой в ремонтируемом подземном переходе на «Родине». Ранее покрытие здесь начали выполнять в жёлто-голубом цвете.

Горожане начали возмущаться ещё накануне. Однако только сегодня ситуацию решил прокомментировать мэр Валентин Демидов.

Отделочные работы в подземном переходе «Родина» выполняет арендатор его площадей за собственные средства. Отступил от утверждённых цветовых решений плиточного мощения. Замечания сегодня устранит. Конечно, такие работы мы бы не приняли — арендатору пришлось бы их переделать.
Валентин Демидов

Градоначальник добавил, что после произошедшего на объекте усилят контроль.

Накануне в Сети появилось фото, на котором было видно, что плитку в подземном переходе решили выложить в жёлтых и голубых цветах. У белгородцев появилось немало вопросов по этому поводу, так как изначально в проекте, выставленном на голосование, этого не было. Предполагалось, что использоваться будут другие символы.

Утром 15 августа стало известно, что жёлтую плитку начали демонтировать.

Подземный переход на "Родине" Подземный переход на "Родине"
Подземный переход на "Родине" Подземный переход на "Родине"
Подземный переход на "Родине" Подземный переход на "Родине"
Подземный переход на "Родине"
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Возмущения белгородцев услышали? В подземке на «Родине» начали демонтаж плитки
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