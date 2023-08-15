Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Белгороде уже сегодня, 15 августа, должны исправить ситуацию с плиткой в ремонтируемом подземном переходе на «Родине». Ранее покрытие здесь начали выполнять в жёлто-голубом цвете.
Горожане начали возмущаться ещё накануне. Однако только сегодня ситуацию решил прокомментировать мэр Валентин Демидов.
Отделочные работы в подземном переходе «Родина» выполняет арендатор его площадей за собственные средства. Отступил от утверждённых цветовых решений плиточного мощения. Замечания сегодня устранит. Конечно, такие работы мы бы не приняли — арендатору пришлось бы их переделать.
Валентин Демидов
Градоначальник добавил, что после произошедшего на объекте усилят контроль.
Накануне в Сети появилось фото, на котором было видно, что плитку в подземном переходе решили выложить в жёлтых и голубых цветах. У белгородцев появилось немало вопросов по этому поводу, так как изначально в проекте, выставленном на голосование, этого не было. Предполагалось, что использоваться будут другие символы.
Утром 15 августа стало известно, что жёлтую плитку начали демонтировать.