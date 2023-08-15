Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»

Накануне в Сети появилось фото, на котором было видно, что плитку в подземном переходе решили выложить в жёлтых и голубых цветах. У белгородцев появилось немало вопросов по этому поводу, так как изначально в проекте, выставленном на голосование, этого не было. Предполагалось, что использоваться будут другие символы.