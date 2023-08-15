Мама-капитал: топ-10 богатейших женщин Белгородской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Лариса Ковалёва — верная соратница Владимира Зотова, самого богатого белгородца. В топ самых богатых попадает далеко не в первый раз: по итогам 2022 года сумма чистых активов её компаний достигла 3,2 млрд рублей, а сумма выручки — 5,8 млрд рублей. В общем списке она заняла 8-е место.
После Ковалёвой уже на 14-м месте идёт Елена Щербина из Старого Оскола. Бизнесвумен успешно руководит организацией, которая занимается обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы. Ранее Щербина занимала 34-е место в рейтинге, в этом же году вместе с активами на 541 млн рублей она поднялась в два раза выше.
Ещё одна богатейшая белгородка — Нина Евсеева. Предприниматель — новое лицо в рейтинге; она занимается торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом, а также подобными продуктами. Всё это и выручка в 3 млрд рублей позволили Евсеевой подняться на 17-е место.
Ольга Савченко, дочь экс-губернатора Белгородской области, продолжает успешно вести свои дела — несмотря на скандалы с экстремистскими книгами и громкими задержаниями чиновников из команды её отца. Да и как это может помешать ей владеть долей «Сити Молла»?
Светлана Наплекова — ещё один дебютант рейтинга. Владение «Белгородской дверной компанией» позволило ей занять сразу 26-е место в топе, опередив игроков «поопытнее». 2022-й год предприниматель завершила с суммой чистой прибыли в 284 млн рублей.
Марина Деревянкина попадала в топ богатых и ранее. Но в этом году бизнесвумен, владеющая всего одной белгородской компанией, ворвалась в первую пятидесятку состоятельных белгородок.
Сразу за ней на 46-м месте расположилась Елизавета Лушникова. Её компания, занимающаяся автомобильным грузовым транспортом, принесла по итогам года предпринимательнице 1,2 млрд рублей выручки, а также 96 млн рублей чистой прибыли. В рейтинг самых богатых людей Белгородской области попадает не в первый раз: ранее занимала 80-е место.
После Лушниковой на 47-м месте оказалась Мария Египко. Год для владелицы компании по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных вновь выдался удачным: суммарная выручка организации Марии Египко — почти 4 млрд рублей, а чистая прибыль — 47 млн рублей.
Мария Чуева — совладелица семейного бизнеса «Владмивы». Сопричастность к зубному холдингу позволила предпринимателю по итогам прошлого года получить суммарная чистая прибыль на 132 млн рублей.
Ирина Кладова — личность не медийная. Но это не помешало ей стать владелицей трёх фирм и распоряжаться половинами ещё двух компаний в отрасли аренды и лизинга. Второй год подряд попадает в топ-10 богатейших женщин области.