Мама-капитал: топ-10 богатейших женщин Белгородской области

После Ковалёвой уже на 14-м месте идёт Елена Щербина из Старого Оскола. Бизнесвумен успешно руководит организацией, которая занимается обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы. Ранее Щербина занимала 34-е место в рейтинге, в этом же году вместе с активами на 541 млн рублей она поднялась в два раза выше.