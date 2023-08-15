Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Белгороде

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Updated Сегодня, 07:51
Путь ребенка к успеху нужно обеспечивать с детства, говорят психологи. Хорошая и прилежная учеба — это лишь половина дела. Детей нужно развивать всесторонне — пробовать в творчестве, закалять в спорте, тестировать на аналитические способности. Все это дает дополнительное образование — те кружки и секции, которые посещает ребенок, найдя хобби или увлечение по душе.
Система дополнительного образования существовала и поощрялась государством во все времена. Но в последние два-три года она претерпела некоторые изменения. Теперь финансирование образовательных организаций и их программ будет осуществляться не муниципальными властями, а самими потребителями — юными белгородцами.
Вливания в бюджет кружков и секций будет происходить посредством денежных сертификатов, которыми ребята будут оплачивать занятия. Деньги на сертификаты будет перечислять муниципалитет. Такой подход называется «персонифицированное финансирование дополнительного образования» (ПФДО).
Право на сертификаты ПФДО имеют все дети с 5 до 18 лет без исключения, независимо от обеспеченности ученика. Также на сайте-навигаторе есть кружки с программами для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с расстройством аутистического спектра (РАС).
Белгородский регион присоединился к системе ПФДО в 2019 году. К 2020 году уже 11 муниципалитетов региона присоединились к новой системе. Заработал сайт-навигатор, который собрал в себя информацию обо всех образовательных организациях региона. Здесь представлены и творческие кружки, и спортивные школы и секции, и языковые центры, и музыкальные учреждения, и робототехнические кружки, и танцевальные студии, и кружки юных туристов.
Директор регионального модельного центра Елена Богачева:
«На территории Белгородской области более 500 учреждений. У каждого из них есть свой сайт, где размещены программы дополнительного образования. Но до запуска »Навигатора» не было ни одного информационного ресурса, который аккумулировал бы в себе все программы (кружки и секции) дополнительного образования Белгородской области. Плюсы для каждого пользователя свои: для ребенка это информационный ресурс, для педагогов и руководителей учреждений это хороший административный ресурс, потому что с помощью него можно проводить аналитику».
Регистрация на сайте-навигаторе очень простая. Для родителей не составит труда авторизоваться. В правом верхнем углу есть кнопка «Вход», после клика на нее портал предложит ввести данные учетной записи на Госуслугах. Одновременно с этим создать на портале личный кабинет, куда в дальнейшем и поступит электронный сертификат.
На самом деле сертификат — это всего лишь уникальный номер — запись в реестре. Впоследствии ее нужно активировать при помощи свидетельства о рождении ребенка и других персональных документов.
После активации на сертификат поступают средства, которыми ребенок может оплатить занятия в том или ином кружке или секции. Списание после оплаты происходит автоматически. За балансом счета можно следить из личного кабинета.
Сайт не зря назван навигатором. Он словно гид проведет среди разнообразия программ для детей. Выбрать интересующее направление поможет каталог либо карта, либо поисковая строка с удобным инструментарием. По заданным вами параметрам (возраст, район, тип программы) навигатор найдет подходящие программы, из которых вы сможете сделать свой выбор.
В каждом регионе существует свой денежный номинал, который поступает на электронные сертификаты. Размер номинала утверждает муниципалитет, исходя из возможностей своего бюджета.
Также на размер номинала влияют разные факторы. Например, является ли ребенок одаренным, есть ли у него ограничения по здоровью и пр. В среднем сумма сертификата в Белгороде — 8-12 тысяч рублей.
ВАЖНО! С 1 марта 2023 года сертификат ПФДО называется социальным сертификатом. Это значит, что он предназначен для выполнения социального заказа (от государства) на реализацию дополнительных образовательных программ для детей.
Периодичность выплат тоже разная. Где-то средства поступают на сертификаты каждый месяц, где-то раз в учебном году. Всю интересующую информацию о денежном номинале родители могут получить в региональном модельном центре Белгородской области.
Отметим, что на сайте-навигаторе собраны все организации, оказывающие услуги по дополнительному образованию для детей, — как государственные, так и частные. Многие ошибочно полагают, что сертификаты действуют только в отношении государственных учреждений. Однако это далеко не так. Оплатить сертификатом ПФДО можно и услуги коммерческих учреждений.
Главное, чтобы они официально (заключив договор) присоединились к программе ПФДО. Тогда при размещении на сайте-навигаторе у страниц с описанием образовательных программ появится значок «Доступна оплата сертификатом». Оплата происходит автоматически, в один клик, при нажатии на страницу с выбранной программой обучения. Предварительную заявку отправлять не нужно.