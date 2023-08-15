Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Белгороде

Белгородский регион присоединился к системе ПФДО в 2019 году. К 2020 году уже 11 муниципалитетов региона присоединились к новой системе. Заработал сайт-навигатор, который собрал в себя информацию обо всех образовательных организациях региона. Здесь представлены и творческие кружки, и спортивные школы и секции, и языковые центры, и музыкальные учреждения, и робототехнические кружки, и танцевальные студии, и кружки юных туристов.