Глава РЭО: Оператор получил разрешения по объектам сортировки ТКО в Марий Эл

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
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В ходе рабочей встречи гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава республики Юрий Зайцев рассмотрели концессионные проекты.
«В декабре прошлого года Правительство Марий Эл заключило с инвесторами концессионные соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов. Их общая мощность обработки составит 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год», — напомнил Денис Буцаев. Он также добавил, что на сегодняшний день по обоим объектам подготовлена проектно-сметная документация, а также оформлены положительные заключения государственных экспертиз. Об этом сообщает gorod55.
Ожидается, что объекты построят в районе города Йошкар-Олы и поселка Сернур. Предполагается, что они будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2024 годах соответственно. Мощность первого объекта достигнет 100 тысяч тонн, второго объекта — 20 тысяч тонн.
По предварительным оценкам, стоимость строительства объекта в Йошкар-Оле может составить 921 миллион рублей, в Сернуре — 477,4 миллиона рублей. Участники встречи в своей беседе также обсудили проблемы финансирования проектов.
Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что общая стоимость проектов составляет 1,4 миллиарда рублей. Он также указал, что РЭО имеет возможность в качестве меры поддержки выделить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов. Объем потенциального займа РЭО в проекты может достичь 857 миллионов рублей по первому объекту и 436 миллионов рублей — по второму, подытожил Королев.
Глава Марий Эл, в свою очередь, выразил убежденность, что возведение мусоросортировочных объектов будет способствовать более оперативному решению вопросов сортировки ТКО, переработки вторичного сырья, однако принятие финального решения о строительстве требует изучения всех условий концессионных соглашений, определения нагрузки на бюджет, оценки ожидаемой рентабельности объектов.
Основная задача РЭО заключается в развитии комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с тезисами нацпроекта «Экология», это необходимо в целях уменьшения объемов захоронения ТКО. Задача на 2030 год связана с сортировкой 100% объема твердых отходов и сокращением на 50% объемов ТКО, которые направляют на полигоны. Выход на заявленный уровень возможен лишь после построения экономики замкнутого цикла.