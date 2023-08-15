Глава РЭО: Оператор получил разрешения по объектам сортировки ТКО в Марий Эл

«В декабре прошлого года Правительство Марий Эл заключило с инвесторами концессионные соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов. Их общая мощность обработки составит 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год», — напомнил Денис Буцаев. Он также добавил, что на сегодняшний день по обоим объектам подготовлена проектно-сметная документация, а также оформлены положительные заключения государственных экспертиз. Об этом сообщает gorod55.