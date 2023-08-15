Глава Белгородэнерго обсудил взаимодействие с муниципалитетами при аварийных работах

Особое внимание привлекли сервисы, предназначенные для оперативного круглосуточного взаимодействия с потребителями, в частности, программный комплекс, регистрирующий и обрабатывающий обращения потребителей, а также новое приложение для смартфонов «Есть свет!», с помощью которого можно передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала и получить информацию о времени восстановления электроснабжения.