Гладков прокомментировал синюю и жёлтую плитку в переходе на «Родине»

Возмущение одной из белгородок Вячеслав Гладков зачитал в ходе прямого эфира. Оказалось, что глава региона был не в курсе этой ситуации, поэтому позвонил мэру Валентину Демидову. Тот ответил всё так же: проблема была по вине арендатора, но уже всё исправили.