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Гладков прокомментировал синюю и жёлтую плитку в переходе на «Родине»

Гладков прокомментировал синюю и жёлтую плитку в переходе на «Родине»

15 августа 2023, 18:31
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Белгородка с возмущениями обратилась к главе региона в прямом эфире, в ходе которого он и прокомментировал данную ситуацию.

Ранее в соцсетях появилась фотография ремонтируемого перехода на «Родине». Однако вместо одной плитки, которая была представлена в одобренном горожанами проекте, появилась совсем другая — в сине-жёлтых цветах. Внимательные белгородцы сразу заметили неладное и опубликовали свои возмущения в соцсетях.

Утром 15 августа ситуацию прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что ремонтные работы в переходе на «Родине» выполняет арендатор за собственные средства, поэтому и отступил в цветовых решениях от утверждённого проекта.

Плитку арендатор уже начал снимать и вскоре будет устанавливать подходящую. Однако белгородцев этот факт не успокоил, и они решили обратиться ещё и к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Возмущение одной из белгородок Вячеслав Гладков зачитал в ходе прямого эфира. Оказалось, что глава региона был не в курсе этой ситуации, поэтому позвонил мэру Валентину Демидову. Тот ответил всё так же: проблема была по вине арендатора, но уже всё исправили.

Губернатор настоятельно попросил мэра впредь не допускать подобных ошибок.

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#Александра Склярова#Подземный переход#Плитка#Родина#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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