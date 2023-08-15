Гладков прокомментировал синюю и жёлтую плитку в переходе на «Родине»

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Ранее в соцсетях появилась фотография ремонтируемого перехода на «Родине». Однако вместо одной плитки, которая была представлена в одобренном горожанами проекте, появилась совсем другая — в сине-жёлтых цветах. Внимательные белгородцы сразу заметили неладное и опубликовали свои возмущения в соцсетях.
Утром 15 августа ситуацию прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что ремонтные работы в переходе на «Родине» выполняет арендатор за собственные средства, поэтому и отступил в цветовых решениях от утверждённого проекта.
Плитку арендатор уже начал снимать и вскоре будет устанавливать подходящую. Однако белгородцев этот факт не успокоил, и они решили обратиться ещё и к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.
Возмущение одной из белгородок Вячеслав Гладков зачитал в ходе прямого эфира. Оказалось, что глава региона был не в курсе этой ситуации, поэтому позвонил мэру Валентину Демидову. Тот ответил всё так же: проблема была по вине арендатора, но уже всё исправили.
Губернатор настоятельно попросил мэра впредь не допускать подобных ошибок.