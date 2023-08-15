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Родителей ребёнка с порезом ноги после посещения двух больниц отправили в третью

«Для оперативной помощи — за 100 км»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов

15 августа 2023, 10:22
Фото: 1MI

Родителей ребёнка с порезом ноги после посещения двух больниц отправили в третью

Жительница Новооскольского горокруга рассказала, что ей пришлось ехать с ребёнком сначала в Чернянку, а затем и в Старый Оскол. Белгородка поинтересовалась, почему она вынуждена возить ребёнка за 100 км для оказания оперативной помощи.

Жительница Нового Оскола рассказала о странной системе маршрутизации пациентов. По словам женщины, ей пришлось везти ребёнка, сильно порезавшего ногу, в Старый Оскол.

«Ребёнок очень сильно порезал ногу, привезли в приёмный покой, а нас отправили в Чернянку! Как так? Почему в Новом Осколе нет помощи детям? Приехали в Чернянку, хирург один — и тот на операции. Отправляют в Старый Оскол. Это что за медицина то у нас такая?» — возмущается жительница Нового Оскола.

Ей ответила главврач Чернянской ЦРБ.

По маршрутизации хирургическая помощь детям Чернянского и Новооскольского районов, требующая оперативного вмешательства, оказывается в Старооскольской детской больнице.
Елена Королёва

Слова медика удивили белгородку. Она спросила, почему ей приходится везти ребёнка за 100 км для оказания необходимой ему помощи. Другие комментаторы посоветовали женщине обращаться в прокуратуру.

Жители региона также попросили ответить, почему на два округа есть только один хирург. Этот вопрос пока остался без ответа.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Чернянский район#Старый Оскол#Медицина#Оперативная помощь#Главврач#Жалоба#Хирург#Ребёнок#Порез#Маршрутизация
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