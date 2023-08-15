«Для оперативной помощи — за 100 км»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов

«Ребёнок очень сильно порезал ногу, привезли в приёмный покой, а нас отправили в Чернянку! Как так? Почему в Новом Осколе нет помощи детям? Приехали в Чернянку, хирург один — и тот на операции. Отправляют в Старый Оскол. Это что за медицина то у нас такая?» — возмущается жительница Нового Оскола.