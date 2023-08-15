«Для оперативной помощи — за 100 км»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Жительница Нового Оскола рассказала о странной системе маршрутизации пациентов. По словам женщины, ей пришлось везти ребёнка, сильно порезавшего ногу, в Старый Оскол.
«Ребёнок очень сильно порезал ногу, привезли в приёмный покой, а нас отправили в Чернянку! Как так? Почему в Новом Осколе нет помощи детям? Приехали в Чернянку, хирург один — и тот на операции. Отправляют в Старый Оскол. Это что за медицина то у нас такая?» — возмущается жительница Нового Оскола.
Ей ответила главврач Чернянской ЦРБ.
По маршрутизации хирургическая помощь детям Чернянского и Новооскольского районов, требующая оперативного вмешательства, оказывается в Старооскольской детской больнице.
Елена Королёва
Слова медика удивили белгородку. Она спросила, почему ей приходится везти ребёнка за 100 км для оказания необходимой ему помощи. Другие комментаторы посоветовали женщине обращаться в прокуратуру.
Жители региона также попросили ответить, почему на два округа есть только один хирург. Этот вопрос пока остался без ответа.