Детей из Шебекинского округа не будут принимать в школы Белгорода — фейк

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась одна из жительниц Шебекинского округа. Женщина поинтересовалась, на каком основании в белгородские школы запрещено брать на обучение детей из Шебекинского округа.
Чем наши дети отличаются от других? Или они не хотят, по-вашему, школу посещать? Как нам быть? Ребёнок идёт в первый класс, кто же будет его учить: родители или учителя? Я не могу с ребёнком сидеть целый день, для этого есть школа.
пожаловалась белгородка
С возмущениями жительницы Шебекинского округа губернатор Вячеслав Гладков согласился и сообщил, что во всех школах планируется очное обучение. А детей из Шебекинского округа смогут принять не только в школах Белгородской области, но и Белгорода.
С Вами согласен, но у Вас недостоверная информация. Можете обратиться к министру образования Андрею Милёхину, он Вам подробно расскажет. Но никакого запрета нет. Мы готовимся к первому сентября, чтобы в очном формате начать обучение во всех школах, которые находятся за пределами 20-километровой зоны от Украины. В тех семи школах, которые находятся в пределах, но на достаточном удалении, тоже могут ввести очное обучение. Решение примем после 25 августа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области