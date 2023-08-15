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Published Сегодня, 17:36

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Updated Сегодня, 17:38

Детей из Шебекинского округа не будут принимать в школы Белгорода — фейк

Детей из Шебекинского округа не будут принимать в школы Белгорода — фейк

15 августа 2023, 17:36
Фото: Midjourney
Гладков объяснил, что эта информация неверна, и детей смогут принять в школы Белгорода и области. Кроме того, обучение во всех школах планируется в очном формате.
Сюжет
Школы

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась одна из жительниц Шебекинского округа. Женщина поинтересовалась, на каком основании в белгородские школы запрещено брать на обучение детей из Шебекинского округа.

Чем наши дети отличаются от других? Или они не хотят, по-вашему, школу посещать? Как нам быть? Ребёнок идёт в первый класс, кто же будет его учить: родители или учителя? Я не могу с ребёнком сидеть целый день, для этого есть школа.
пожаловалась белгородка

С возмущениями жительницы Шебекинского округа губернатор Вячеслав Гладков согласился и сообщил, что во всех школах планируется очное обучение. А детей из Шебекинского округа смогут принять не только в школах Белгородской области, но и Белгорода.

С Вами согласен, но у Вас недостоверная информация. Можете обратиться к министру образования Андрею Милёхину, он Вам подробно расскажет. Но никакого запрета нет. Мы готовимся к первому сентября, чтобы в очном формате начать обучение во всех школах, которые находятся за пределами 20-километровой зоны от Украины. В тех семи школах, которые находятся в пределах, но на достаточном удалении, тоже могут ввести очное обучение. Решение примем после 25 августа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Школы Шебекино останутся на дистанте в новом учебном году
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