Деньги любят тишину: многоимущие и непубличные олигархи Белгородской области

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Среди многоимущих белгородцев, которые не вошли в рейтинг, однозначно можно выделить Александра Орлова — владельца основной доли в холдинге «Белгранкорм». Головная компания агрохолдинга находится на Кипре, поэтому выяснить размеры его активов довольно сложно. Компании Орлова охватывают как птицеводство и всё, что с ним связано, так и свиноводство, молочную отрасль и комбикормовое производство.
Изменения по итогам прошлого года произошли у Юрия Селиванова. Судя по всему, бизнесмен передал активы на своих родственников, ведь в топ богатых попали как Александр Селиванов, так и Ольга Чернова, дочь Юрия Селиванова. Напомним, что в прошлом году бизнесмен занял в топе 33-е место с суммой активов в 1,8 млрд рублей.
Многоимущим однозначно является и Валентин Чуев. В рейтинг белгородских олигархов он в этом году снова не попал, но при этом у бизнесмена остаются доли в холдинге «Владмива» и ряде других предприятий.
Многие акционерные общества не раскрывают списки акционеров, потому вычислить, сколько они заработали за год, сложно.
Видимо, по этой причине оказалось в топе и Елены Романенко. Депутат Белгородской областной думы — создатель торгового холдинга «Авида». Вероятнее всего, передала активы дочери, Екатерине Романенко: последняя как раз благодаря доходам от двух связанных с «Авидой» компаний сумела занять в рейтинге 36-е место.
Вновь не попал в основной топ богачей председатель совета директоров и основной владелец белгородского «Гормаша» Евгений Мазнев. А два года назад бизнесмен занимал 14-е место.
Занимательно, но не попал в топ и Игорь Васильевич Барщук, депутат белгородской облдумы. По неподтверждённым данным, Барщук имеет отношение к АО «Осколнефтеснаб». Кроме того, в топ попал его отец, Василий Барщук: пожилой бизнесмен расположился сразу на восьмой строке.