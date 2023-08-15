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Деньги любят тишину: многоимущие и непубличные олигархи Белгородской области

Деньги любят тишину: многоимущие и непубличные олигархи Белгородской области

15 августа 2023, 11:30
Фото: Midjourney
На этих бизнесменов формально ничего не записано, а сами они предпочитают скрываться в запутанных схемах владения. Тем не менее, в регионе всё равно знают о них и об их состоятельности. Редакция Бел.Ру разбирает, кто в ежегодный рейтинг богатых по ряду тонкостей не попал, но с лёгкостью мог бы.

Среди многоимущих белгородцев, которые не вошли в рейтинг, однозначно можно выделить Александра Орлова — владельца основной доли в холдинге «Белгранкорм». Головная компания агрохолдинга находится на Кипре, поэтому выяснить размеры его активов довольно сложно. Компании Орлова охватывают как птицеводство и всё, что с ним связано, так и свиноводство, молочную отрасль и комбикормовое производство.

Изменения по итогам прошлого года произошли у Юрия Селиванова. Судя по всему, бизнесмен передал активы на своих родственников, ведь в топ богатых попали как Александр Селиванов, так и Ольга Чернова, дочь Юрия Селиванова. Напомним, что в прошлом году бизнесмен занял в топе 33-е место с суммой активов в 1,8 млрд рублей.

Многоимущим однозначно является и Валентин Чуев. В рейтинг белгородских олигархов он в этом году снова не попал, но при этом у бизнесмена остаются доли в холдинге «Владмива» и ряде других предприятий.

Многие акционерные общества не раскрывают списки акционеров, потому вычислить, сколько они заработали за год, сложно.

Видимо, по этой причине оказалось в топе и Елены Романенко. Депутат Белгородской областной думы — создатель торгового холдинга «Авида». Вероятнее всего, передала активы дочери, Екатерине Романенко: последняя как раз благодаря доходам от двух связанных с «Авидой» компаний сумела занять в рейтинге 36-е место.

Вновь не попал в основной топ богачей председатель совета директоров и основной владелец белгородского «Гормаша» Евгений Мазнев. А два года назад бизнесмен занимал 14-е место.

Занимательно, но не попал в топ и Игорь Васильевич Барщук, депутат белгородской облдумы. По неподтверждённым данным, Барщук имеет отношение к АО «Осколнефтеснаб». Кроме того, в топ попал его отец, Василий Барщук: пожилой бизнесмен расположился сразу на восьмой строке.

Топ богатых Белгородской области - 2023
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