Деньги любят тишину: многоимущие и непубличные олигархи Белгородской области

На этих бизнесменов формально ничего не записано, а сами они предпочитают скрываться в запутанных схемах владения. Тем не менее, в регионе всё равно знают о них и об их состоятельности. Редакция Бел.Ру разбирает, кто в ежегодный рейтинг богатых по ряду тонкостей не попал, но с лёгкостью мог бы.

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