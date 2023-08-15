ЧП на Талинском месторождении подрядчика «Пакер Сервис» в ХМАО

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Этот инцидент случился во время подготовки к спуску гибкой трубы (ГНКТ), произошло возгорание оборудования, используемого компанией ООО «Пакер Сервис».
ООО «Пакер Сервис» является крупным подрядчиком, сотрудничающим с различными нефтегазовыми компаниями на разных месторождениях, пишет «Нефть и Капитал».
Причины данного инцидента находятся в процессе выяснения органами следствия. Специально сформированная рабочая группа, состоящая из представителей администрации ХМАО, спецслужб и представителей компаний «Няганьнефть» и «Пакер Сервис», занимается расследованием. По последним данным, есть жертвы в результате инцидента, шестерых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии.