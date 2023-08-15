Белгородцам бесплатно расскажут об истории, экономике и умном озеленении

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Белгородцев пригласили на цикл лекций по истории и археологии, об экономике городской жизни и умном озеленении. Пройдут они на набережной в парке Победы.
Первая лекция по истории и археологии пройдёт 15 августа в 19:00. Проведут её эксперт по строительству, член правления НКО «Национальная гильдия строителей» Юрий Перелыгин и доцент кафедры российской истории и документоведения, кандидат исторических наук, начальник Раннесредневековой археологической экспедиции НИУ «БелГУ» Владимир Сарапулкин.
Вторая лекция запланирована 16 августа в то же время. Горожанам расскажут об экономике городской жизни. Проведут мероприятие уже упомянутый Юрий Перелыгин и советник губернатора Артём Алексеев.
Третья лекция, посвящённая умному озеленению, пройдёт 17 августа в 19:00. Тему раскроет директор АНО «Зелёная инфраструктура городов» Виктор Проскуряков.
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