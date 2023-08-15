«Белгородская область скорбит со всей страной»: Гладков — о трагедии в Махачкале

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Губернатор Вячеслав Гладков обратился от имени белгородцев со словами поддержки к жителям Дагестана. Накануне в республике произошла трагедия — погибли и пострадали люди.
От лица всех белгородцев и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Всем жителям Республики Дагестан — слова поддержки в этот нелёгкий час. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Белгородская область скорбит вместе со всей страной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы прогремел взрыв. Как оказалось, загорелся автосервис, а затем огонь перекинулся на АЗС.
По состоянию на 12:00 известно о 35 погибших, среди них есть дети. В больницах остаётся 65 человек, 11 из них — в тяжёлом состоянии, сообщили в администрации Республики Дагестан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
15 августа в Дагестане объявили днём траура.