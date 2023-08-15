Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Гладков от лица белгородцев передал слова поддержки жителям Дагестана

«Белгородская область скорбит со всей страной»: Гладков — о трагедии в Махачкале

15 августа 2023, 09:48
Фото: 1MI

Гладков от лица белгородцев передал слова поддержки жителям Дагестана

В Дагестане произошла трагедия: при взрыве погибло более 30 человек, свыше 100 пострадали. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. К жителям Дагестана от лица белгородцев обратился губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Губернатор Вячеслав Гладков обратился от имени белгородцев со словами поддержки к жителям Дагестана. Накануне в республике произошла трагедия — погибли и пострадали люди.

От лица всех белгородцев и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Всем жителям Республики Дагестан — слова поддержки в этот нелёгкий час. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Белгородская область скорбит вместе со всей страной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы прогремел взрыв. Как оказалось, загорелся автосервис, а затем огонь перекинулся на АЗС.

По состоянию на 12:00 известно о 35 погибших, среди них есть дети. В больницах остаётся 65 человек, 11 из них — в тяжёлом состоянии, сообщили в администрации Республики Дагестан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

15 августа в Дагестане объявили днём траура.

Гладков выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков выразил соболезнования родным и близким Николая НезнамоваВячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего при обстреле студентаГладков выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
#Инна Рогова#Траур#Соболезнования#АЗС#Погибшие#Пострадавшие#Взрыв#Происшествия#Белгородская область#Дагестан#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Топ богатых Белгородской области - 2023
Сегодня, 09:11
Глава Белгородэнерго обсудил взаимодействие с муниципалитетами при аварийных работах
Сегодня, 09:35
Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
Сегодня, 10:52
«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung
Сегодня, 12:40
Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»
Сегодня, 12:13
Скандал в крымском лагере с белгородскими детьми заинтересовал федеральный СК
Сегодня, 12:28