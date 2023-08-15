Белгородец похитил 245 тыс. рублей у сдающих вождение людей

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Прокуратура Старого Оскола направила на рассмотрение в суд уголовное дело против 32-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Он обманом похитил крупную сумму денег у семи человек.
По данным надзорного ведомства, фигурант обратился к потерпевшим, чтобы якобы дать вознаграждение инспекторам из регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Деньги, как сообщается, он передал бы должностным лицам, чтобы помочь потерпевшим со сдачей экзаменов для получения водительского удостоверения.
Мужчина в итоге похитил 245 тыс. рублей. Уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество» и «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору») рассмотрит Старооскольский городской суд.