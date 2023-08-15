Белгородец похитил 245 тыс. рублей у сдающих вождение людей

По данным надзорного ведомства, фигурант обратился к потерпевшим, чтобы якобы дать вознаграждение инспекторам из регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Деньги, как сообщается, он передал бы должностным лицам, чтобы помочь потерпевшим со сдачей экзаменов для получения водительского удостоверения.