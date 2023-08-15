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Белгородец похитил 245 тыс. рублей у сдающих вождение людей

Белгородец похитил 245 тыс. рублей у сдающих вождение людей

15 августа 2023, 15:12
Фото: 1MI
32-летний житель региона получил деньги от семерых человек под предлогом дачи вознаграждения должностным лицам из ГИБДД. Полученные деньги он потратил на свои нужды, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Старого Оскола направила на рассмотрение в суд уголовное дело против 32-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Он обманом похитил крупную сумму денег у семи человек.

По данным надзорного ведомства, фигурант обратился к потерпевшим, чтобы якобы дать вознаграждение инспекторам из регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Деньги, как сообщается, он передал бы должностным лицам, чтобы помочь потерпевшим со сдачей экзаменов для получения водительского удостоверения.

Мужчина в итоге похитил 245 тыс. рублей. Уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество» и «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору») рассмотрит Старооскольский городской суд.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская прокуратура#Мошенничество#Гибдд#Суд
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