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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Жаркая погода без дождей вернётся в Белгородскую область

Жаркая погода без дождей вернётся в Белгородскую область

14 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI
15 августа синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Воздух прогреется до +31 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Жаркую погоду пообещали синоптики в Белгородской области. Завтра, 15 августа, на территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, в светлое время суток — северо-западный 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до +13 °С…+18 °С. Днём воздух прогреется до +26 °С…+31 °С.

В Белгороде в ночное время до +16 °С, без осадков. Днём потеплеет до +29° С. В среду, 16 августа, тоже без осадков. Ночью до +16 °С, а днём — до +27 °С. Такая же погода и в четверг, 17 августа.

Согласно прогнозу, в ближайшие пять дней дождей в областном центре не будет. Самым жарким днём на этой неделе станет суббота, 19 августа. Воздух прогреется до +30 °С. Жаркая погода ожидается и в воскресенье, 20 августа.

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#Наталья Корявых#Жара#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды
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