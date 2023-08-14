Жаркая погода без дождей вернётся в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Жаркую погоду пообещали синоптики в Белгородской области. Завтра, 15 августа, на территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, в светлое время суток — северо-западный 7-12 м/с.
Ночью температура опустится до +13 °С…+18 °С. Днём воздух прогреется до +26 °С…+31 °С.
В Белгороде в ночное время до +16 °С, без осадков. Днём потеплеет до +29° С. В среду, 16 августа, тоже без осадков. Ночью до +16 °С, а днём — до +27 °С. Такая же погода и в четверг, 17 августа.
Согласно прогнозу, в ближайшие пять дней дождей в областном центре не будет. Самым жарким днём на этой неделе станет суббота, 19 августа. Воздух прогреется до +30 °С. Жаркая погода ожидается и в воскресенье, 20 августа.