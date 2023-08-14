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Взрыв прогремел над Белгородом

В Белгороде вновь громко: очевидцы сообщают о следах в небе

14 августа 2023, 09:51
Фото: Bel.ru

Взрыв прогремел над Белгородом

Грохот слышали не только жители областного центра: очевидцы в Белгородском районе также сообщали о громких звуках. Информации о последствиях пока не было.

В небе над Белгородом вновь было громко. Грохот в городе раздался 14 августа около 12:40.

Очевидцы в Сети публикуют фото следов в небе. Жители Белгородского района также сообщают, что слышали громкие звуки.

Официальных комментариев по ситуации пока не было. Информации о последствиях на земле нет.

Напомним, что взрыв в Белгороде прогремел и вечером 13 августа. Как оказалось, беспилотник врезался в многоэтажку на улице Есенина. Пострадала 10-летняя девочка, повреждено пять квартир и 16 машин.

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