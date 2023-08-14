В Белгороде вновь громко: очевидцы сообщают о следах в небе

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В небе над Белгородом вновь было громко. Грохот в городе раздался 14 августа около 12:40.
Очевидцы в Сети публикуют фото следов в небе. Жители Белгородского района также сообщают, что слышали громкие звуки.
Официальных комментариев по ситуации пока не было. Информации о последствиях на земле нет.
Напомним, что взрыв в Белгороде прогремел и вечером 13 августа. Как оказалось, беспилотник врезался в многоэтажку на улице Есенина. Пострадала 10-летняя девочка, повреждено пять квартир и 16 машин.