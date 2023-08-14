В Северном под Белгородом строят новую школу на 1500 мест

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В Северном Белгородского района строят новую школу на 1,5 тыс. мест. Появится она в микрорайоне Центральный. Подробности рассказали власти региона.
По данным областного правительства, на объекте уже завершились земляные работы. Строители на текущий момент закладывают монолитный фундамент, стены, колонны подвала.
В планах — обустроить в будущей школе два спортивных зала, актовый зал, стадион, бассейн, вместительную столовую, зал хореографии, библиотеку и коворкинг-зоны. Отличительная архитектурная особенность здания — атриум с широкой лестницей, соляная комната, зоны кафе и внутренние дворики.
Рядом со школой готовят стадион с искусственным покрытием, спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом, а также площадку с тренажёрами и полосу препятствий. Общеобразовательное учреждение будет трёхэтажным. Общая площадь — шесть гектаров.
Строят объект в рамках нацпроекта «Образование». Концессионное соглашение заключили белгородский минстрой и ООО «Прошкола». На строительство выделили грант в размере 570,5 млн рублей, а сама школа стоит 2,1 млрд рублей. Сдать в эксплуатацию здание собираются в декабре 2024 года.