В Северном под Белгородом строят новую школу на 1500 мест

Рядом со школой готовят стадион с искусственным покрытием, спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом, а также площадку с тренажёрами и полосу препятствий. Общеобразовательное учреждение будет трёхэтажным. Общая площадь — шесть гектаров.